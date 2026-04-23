¿Cuántos directores técnicos ha tenido Cruz Azul? Lista completa, temporada por temporada

Tras la salida de Nicolás Larcamón, un nuevo entrenador tomará las riendas de La Máquina para engrosar este listado

La historia de Cruz Azul se entiende gracias a sus títulos, figuras y afición, pero también desde su banquillo, donde han pasado distintos entrenadores que marcaron épocas, estilos y procesos dentro del club; desde técnicos históricos que construyeron etapas exitosas hasta ciclos breves en momentos de crisis, reflejando la exigencia de una institución acostumbrada a competir en lo más alto y cuya evolución puede seguirse temporada por temporada a través de sus directores técnicos.

Desde su ascenso a Primera División en 1963 y hasta el año 2000, Cruz Azul tuvo un total de 18 entrenadores, una etapa en la que el club construyó su identidad en el fútbol mexicano, combinando procesos largos y exitosos con cambios estratégicos en el banquillo; en ese recorrido destacan nombres como Jorge Marik y Walter Ormeño en los primeros años, así como el histórico Raúl Cárdenas, pieza clave en la época dorada, además de Ignacio Trelles, Miguel Marín, Enrique Meza y Alberto Quintano, quienes marcaron distintas etapas en un periodo que incluye algunos de los momentos más importantes en la historia de La Máquina.

Con la llegada de los torneos cortos en el fútbol mexicano, la rotación de técnicos se volvió una constante, y Cruz Azul no ha sido la excepción. En lo que va del siglo XXI, el club apenas ha conseguido un título y ha tenido 23 entrenadores y más de 30 procesos. Con la llegada de Joel Huiqui, la suma de técnicos, incluyendo interinatos, asciende a 24 en 26 años.

José Luis Trejo inició esta etapa en marzo de 2000 y se mantuvo 1005 días en el cargo. Su logro más recordado fue llevar al equipo a la final de la Copa Libertadores 2001, donde cayeron ante Boca Juniors, aunque fueron ovacionados en La Bombonera.

Todos los técnicos en la historia de Cruz Azul. | | Imago7

A partir de entonces, la inestabilidad se hizo habitual. Mario Carrillo duró apenas 65 días en 2003, en medio de la polémica decisión de la directiva, encabezada por Guillermo Álvarez, de despedir a todo el plantel. Enrique Meza tomó su lugar, seguido por un breve paso de Luis Fernando Tena en 2004 y un interinato de José Luis Saldívar.

En 2005, Rubén Omar Romano llevó al equipo a semifinales, pero su secuestro marcó ese periodo; tras su rescate, regresó brevemente antes de ser cesado. Isaac Mizrahi asumió en dos etapas, mientras que Sergio Markarián (2007-2008) y Benjamín Galindo (2008-2009) también alcanzaron finales sin lograr el título.

Enrique Meza volvió en 2009 y tuvo uno de los procesos más largos (1095 días), incluyendo una final en el Apertura 2009. Posteriormente, Guillermo Vázquez Herrera (2012-2013) y Luis Fernando Tena (2013-2015) mantuvieron la tendencia de resultados irregulares, con otra dolorosa final perdida en 2013 ante América.

Entre 2015 y 2017 hubo múltiples cambios: Sergio Bueno, Tomás Boy y el español Paco Jémez, además de varios interinatos de Joaquín Moreno. Pedro Caixinha (2018-2019) llevó al equipo a la final del Apertura 2018, nuevamente perdida ante América.

Robert Dante Siboldi regresó brevemente antes de la llegada de Juan Reynoso en 2021, quien rompió la sequía de 23 años al conquistar el título de liga. Sin embargo, fue cesado en 2022 tras quedar fuera de la liguilla.

La inestabilidad continuó con Diego Aguirre, Raúl Gutiérrez, Ricardo “Tuca” Ferretti y más interinatos de Joaquín Moreno. En 2024, Martín Anselmi parecía encaminar un proyecto sólido, pero dejó el club en 2025. Vicente Sánchez, como interino, logró la Concachampions, aunque fue relevado sorpresivamente. Finalmente, Nicolás Larcamón se convirtió en el técnico número 23 de Cruz Azul en julio de 2025.

Joel Huiqui será el número 24 en tan solo 26 años, reflejo de una constante rotación. En contraste, desde su ascenso a Primera División en 1963 y hasta el año 2000, el club tuvo solo 18 entrenadores, evidenciando la estabilidad que hoy parece lejana.

¿Cuántos entrenadores ha tenido La Máquina en la historia? Lista completa desde torneos largos

Esta es la lista completa de entrenadores que ha tenido Cruz Azul en su historia:

Paulino Sánchez

Jorge Marik

Walter Ormeño

Raúl Cárdenas

José Moncebáez

Alfonso Portugal

Ignacio Trelles

Miguel Marín

Enrique Meza

Alberto Quintano

Héctor Pulido

Manuel Lapuente

Mario Velarde

Axel Bierbaum

Ignacio Prieto

Nelson Acosta

Víctor Manuel Vucetich

José Luis Trejo

Mario Carrillo

Enrique Meza

Luis Fernando Tena

Rubén Omar Romano

Isaac Mizrahi

Sergio Markarián

Benjamín Galindo

Enrique Mez

Guillermo Vázquez Herrera

Luis Fernando Tena

Sergio Bueno

Tomás Boy

Paco Jémez

Pedro Caixinha

Robert Dante Siboldi

Juan Reynoso

Diego Aguirre

Raúl Gutiérrez

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti

Martín Anselmi

Vicente Sánchez

Nicolás Larcamón

Joel Huiqui (a punto de ser confirmado).

¿Quiénes son los directores técnicos que hicieron campeón a Cruz Azul?

Estos son los cuatro entrenadores que pudieron levantar un título de liga con La Máquina. Destacan los cinco títulos de Raúl Cárdenas y los dos de Nacho Trellez.

Juan Reynoso | Clausura 2021

Luis Fernando Tena | Invierno 1997

Ignacio Tréllez | 78-79, 79-80

Raúl Cárdenas | 68-69, México 70, 71-72, 72-73, 73-74

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