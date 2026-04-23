Mazatlán vs Toluca en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 16

No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido, el último que juega Mazatlán en el Estadio El Encanto

Sigue en vivo el Mazatlán vs Toluca de la Liga MX. | Claro Sports

¡¡¡BUENAS TARDES!!!

Sean bienvenidos a la penúltima fecha del fútbol mexicano, en esta ocasión con el partido entre Mazatlán y Toluca, correspondiente a la jornada 16 del Clausura 2026, en el Estadio El Encanto.

Este juego es muy especial, al ser el último que los Cañoneros disputarán como locales en la Liga MX, por lo que desean despedirse de su afición con una victoria antes de desaparecer y convertirse en el Atlante el próximo torneo.

Con 12 puntos, Mazatlán marcha en el penúltimo lugar de la clasificación e intentarán hacer tropezar a los Diablos, quienes necesitan el triunfo para desplazar a Cruz Azul y escalar al cuarto lugar general, pensando en lo que será la Liguilla. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.

Clausura 2026: horario del partido Mazatlán vs Toluca, hoy 22 de abril de 2026

El partido entre Mazatlán y Toluca se disputará la noche de este miércoles 22 de abril en la cancha de El Encanto, en punto de las 19:00 horas de la Ciudad de México. Ambos equipos quieren quedarse con los tres puntos. Los locales por un tema de nostalgia y los visitantes para subir una posición en la clasificación general.

Liga MX: alineaciones del Mazatlán vs Toluca para la jornada 16, al momento

Hay que recordar que, para este duelo, Toluca no podrá contar ni con Helinho en el terreno de juego ni con Antonio Mohamed en la banca, al estar suspendidos tras los incidentes en el duelo ante el América de la jornada pasada.

Mazatlán: Ricardo Rodríguez, Jair Alberto Díaz, Facundo Almada, Lucas Merolla, Sebastián Santos, Mauro Zaleta, Said Godínez, Josué Ovalle,Edgar Barcenas, Dudu Teodora y Brian Rubio.

Toluca: Luis Manuel García, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Everardo del Villar, Jesús Gallardo, Santiago Simón, Nicolas Castro, Franco Romero, Jesús Ângulo, Alexis Vega y Paulinho.

¿Dónde ver en vivo el Mazatlán vs Toluca? Canales de TV y transmisión streaming

Mazatlán es el lugar número 17 de la tabla general con 12 unidades, producto de tres partidos ganados, tres empatados y nueve perdidos, mientras que los escarlatas son quintos con 27 puntos, gracias a siete triunfos, seis empates y dos tropiezos. Este juego será transmitido por la señal de Azteca 7, mientras que en Claro Sports te llevamos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Antecedentes del Mazatlán vs Toluca y últimos resultados en la Liga MX

En los últimos cinco enfrentamientos entre Mazatlán FC y Toluca, el balance favorece claramente a Toluca, que ha ganado tres partidos, mientras que Mazatlán se ha llevado dos. En cuanto a goles, Toluca también domina con 11 tantos anotados frente a 5 de Mazatlán, lo que refleja una diferencia ofensiva importante. A nivel defensivo, Toluca ha recibido 5 goles, mientras que Mazatlán ha encajado 11, evidenciando mayores dificultades en su zaga. En resumen, aunque ha habido cierta competitividad en los resultados, Toluca ha sido más contundente tanto en victorias como en producción goleadora.

Apertura 2025 | Toluca 3 – 1 Mazatlán

Clausura 2025 | Mazatlán 2 – 1 Toluca

Apertura 2024 | Toluca 3 – 0 Mazatlán

Clausura 2024 | Toluca 4 – 1 Mazatlán

Apertura 2023 | Mazatlán 1 – 0 Toluca

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

Los Diablos Rojos del Toluca son amplios favoritos para llevarse el triunfo esta noche en la cancha de El Encanto, a pesar de su condición de visitantes. La victoria escarlata paga -228, mientras que el triunfo de Mazatlán da +525 y el empate está en +390.

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