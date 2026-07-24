El posible 11 del América para enfrentar al Atlante en el Estadio Azteca

El encuentro ante los Potros representará otra oportunidad para observar las decisiones de Guillermo Almada durante el inicio del torneo

Posible alineación del América | Imago7

El América volverá a la cancha del Estadio Azteca este viernes para enfrentar al Atlante en la segunda jornada del Apertura 2026. Aunque el partido se disputará en el inmueble que utilizan las Águilas durante el torneo, el conjunto azulcrema aparecerá administrativamente como visitante por disposición de la Liga MX.

El equipo dirigido por Guillermo Almada llega al compromiso después de comenzar el campeonato con una victoria como visitante frente a Querétaro. El resultado permitió al conjunto capitalino sumar sus primeros tres puntos, pese a presentarse con varias ausencias en su plantel.

Para el encuentro ante los Gallos Blancos, Almada no contó con Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez e Israel Reyes, quienes recibieron descanso después de participar con sus selecciones en el Mundial de 2026. Los tres futbolistas ya se reintegraron a los entrenamientos del América y aumentaron las cargas de trabajo durante la semana.

Sin embargo, la falta de pretemporada podría impedir que los seleccionados comiencen como titulares contra el Atlante. El cuerpo técnico analizará su condición física antes de definir si alguno puede ingresar durante el partido o si continuará con el grupo que disputó la primera jornada.

Alejandro Zendejas tampoco se encuentra disponible debido a que sigue con su proceso de recuperación tras someterse a una operación en la rodilla. A esta baja se suma la suspensión de Alan Cervantes, expulsado en el debut ante Querétaro, situación que obliga a Almada a modificar el mediocampo.

La posible alineación del América sería la siguiente:

Portero: Rodolfo Cota

Rodolfo Cota Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Dagoberto Espinoza

Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vázquez y Dagoberto Espinoza Mediocampistas: Alexis Gutiérrez, Érick Sánchez y Raphael Veiga

Alexis Gutiérrez, Érick Sánchez y Raphael Veiga Delanteros: Cristian Borja, Henry Martín e Isaías Violante

Con esta formación, Ramón Juárez y Miguel Vázquez ocuparían la zona central de la defensa, mientras Kevin Álvarez y Dagoberto Espinoza aparecerían por los costados. Alexis Gutiérrez podría tomar el lugar de Cervantes y acompañar a Érick Sánchez y Raphael Veiga en la generación de juego.

Almada también podría recurrir nuevamente a los jugadores formados en las fuerzas básicas. En el partido inaugural entregó minutos a Ícaro Conceição, mediocampista brasileño desarrollado en Coapa, y a Alejandro ‘Coco’ Cárdenas, delantero surgido de la cantera azulcrema.

El encuentro frente al Atlante representará otra oportunidad para observar las decisiones del entrenador uruguayo durante el inicio del torneo. Con varios futbolistas todavía sin ritmo y algunas bajas confirmadas, la presencia de más juveniles entre los convocados o durante el partido continúa como una posibilidad.

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