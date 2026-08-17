Guillermo Almada impulsa a la cantera del América: 10 jóvenes de la estructura ya tuvieron minutos

El técnico uruguayo ha recurrido de forma constante a jóvenes formados en Coapa durante las primeras cuatro jornadas del Apertura 2026

Almada ha dado minutos a nueve canteranos durante cuatro jornadas | Imago7

Guillermo Almada ha comenzado a abrir espacio a la cantera del América durante el Apertura 2026. En las primeras cuatro jornadas, nueve jugadores formados en la estructura azulcrema ya han tenido participación: Fernando Tapia, Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Emilio Lara, Franco Rossano, Dagoberto Espinoza, Diego Arriaga, Patricio Salas y Alejandro Cárdenas. La cifra aumenta a 10 si se considera a Ícaro Da Conceicao, futbolista brasileño que también pasó por las categorías juveniles del club. El conjunto de Coapa marcha como líder con 10 puntos y Almada ha combinado los resultados con presencia constante de elementos jóvenes.

La tendencia quedó especialmente marcada en la jornada 4, cuando América inició con seis canteranos: Fernando Tapia, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Dagoberto Espinoza, Emilio Lara y Diego Arriaga. En las fechas anteriores, Espinoza, Juárez y Vázquez ya habían aparecido como titulares, mientras Alejandro Cárdenas, Patricio Salas, Franco Rossano y Arriaga recibieron minutos entrando desde la banca. De esta manera, Almada ha utilizado distintas piezas de las fuerzas básicas desde el arranque de su etapa al frente del equipo. Lee la nota completa.

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