Chivas repetiría el once ante Pumas para enfrentar al América en el Clásico Nacional

Gabriel Milito mantendría la formación que venció 3-0 a los felinos, con Alvarado y Camberos por los costados y Sepúlveda-Marín en ataque

Posible alineación de Guadalajara ante América | Imago7

Chivas podría llegar al Clásico Nacional sin modificaciones en su alineación. Gabriel Milito perfila repetir ante América exactamente el mismo once titular que utilizó en la victoria 3-0 sobre Pumas, resultado con el que el Guadalajara alcanzó 17 puntos después de ocho jornadas del Apertura 2026 y mantuvo su lugar entre los primeros puestos de la clasificación.

La apuesta del entrenador argentino mantendría un sistema que puede transformarse dependiendo de la posesión. Raúl ‘Tala’ Rangel estaría en la portería; Daniel Aguirre, Diego Campillo y Luis Romo formarían la línea de tres, mientras que Hugo Camberos y Roberto ‘Piojo’ Alvarado tendrían funciones por los costados. Omar Govea y Fernando ‘Oso’ González ocuparían la zona central, con Santiago Sandoval por delante y Ángel Sepúlveda junto a Ricardo Marín como referencias en ataque. Esa fue la formación inicial frente a los universitarios.

De confirmarse la alineación, Milito mantendría una estructura con carrileros de características ofensivas y dos delanteros que pueden ocupar simultáneamente el área. Alvarado tiene la capacidad de partir desde el sector derecho y acercarse a los atacantes, mientras Camberos ofrece una alternativa por izquierda. Sandoval quedaría encargado de moverse entre el mediocampo y los delanteros para generar superioridad cerca del área.

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Chivas mantiene la base que goleó a Pumas

La continuidad tendría como respaldo el resultado de la jornada anterior. Guadalajara venció 3-0 a Pumas con un doblete de Santiago Sandoval, a los minutos 2 y 55, y otro tanto de Bryan González al 66′. Además del marcador, el encuentro permitió a Milito utilizar desde el inicio a Sepúlveda y Marín, acompañados por Alvarado y Sandoval en las zonas de ataque.

Uno de los futbolistas que llega al Clásico con producción reciente es Santiago Sandoval, quien ya suma tres goles en el Apertura 2026. El canterano había marcado frente a Tijuana y agregó dos tantos contra Pumas, resultado que lo colocó detrás de Roberto Alvarado entre los anotadores del Guadalajara. Su presencia detrás de los delanteros le permite incorporarse al área sin ocupar de manera permanente una posición de ‘9’.

Roberto Alvarado también aparece entre las principales opciones de Milito en ataque. El ‘Piojo’ suma cuatro goles en el torneo, con anotaciones contra Juárez, Puebla, Tijuana y Pachuca. Aunque ante Pumas apareció en una posición más retrasada respecto a los dos delanteros, su función puede cambiar durante el desarrollo del partido para convertirse en un atacante más cuando Chivas se instala en campo contrario.

Ricardo Marín es otro de los jugadores que ha participado de manera constante en la generación de goles. Después de siete jornadas registraba cuatro anotaciones y dos asistencias, para seis participaciones directas en gol, de acuerdo con los números publicados por el propio Guadalajara antes de enfrentar a Pumas. Frente a los universitarios se mantuvo como titular y disputó el encuentro acompañado por Sepúlveda.

La presencia de Ángel Sepúlveda junto a Marín permite al Guadalajara mantener dos referencias dentro y alrededor del área. Ante Pumas, el delantero tuvo una oportunidad al inicio del segundo tiempo después de un movimiento a la espalda de la defensa. Milito lo sustituyó al minuto 57, cuando ingresó Efraín Álvarez, por lo que el técnico también cuenta con la posibilidad de modificar el sistema durante el encuentro sin alterar la estructura inicial.

El funcionamiento también dependerá de Luis Romo, Omar Govea y Fernando González. Romo volvería a ocupar una posición dentro de la línea de tres, pero con libertad para incorporarse a la construcción desde campo propio, mientras Govea y el ‘Oso’ tendrían la tarea de mantener el equilibrio cuando Alvarado y Camberos adelanten metros. Diego Campillo, quien también suma un gol en el torneo, completaría el bloque defensivo junto a Aguirre.

En la portería, Raúl Rangel llega después de dejar nuevamente su arco en cero ante Pumas. El guardameta había conseguido tres porterías imbatidas durante las primeras siete jornadas y agregó una cuarta con el 3-0 de la fecha anterior. Chivas llegó a la Jornada 8 con apenas seis goles recibidos y no permitió anotaciones de los universitarios.

Así, el posible once de Chivas ante América sería: Raúl ‘Tala’ Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo; Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Omar Govea, Fernando ‘Oso’ González, Hugo Camberos; Santiago Sandoval; Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.

¿Cuándo y dónde ver el Clásico Nacional América vs Chivas?

América y Chivas se enfrentarán este sábado 19 de septiembre a las 21:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca, dentro de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas y el Guadalajara llegan al Clásico separados por un punto en la clasificación, por lo que el resultado también tendrá implicaciones en la parte alta de la tabla.

El América vs Chivas podrá verse en televisión abierta por Canal 5 y en la señal de TUDN. Además, Claro Sports tendrá la cobertura y el minuto a minuto con las principales acciones del Clásico Nacional, las alineaciones confirmadas, goles y resultado del encuentro.

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