América llega al Clásico Nacional con una cuenta pendiente: dos años sin vencer a Chivas en Liga MX

Las Águilas derrotaron 1-0 al Guadalajara el 14 de septiembre de 2024 y desde entonces acumulan tres Clásicos Nacionales sin ganar

Ramón Juárez anotó el gol de la última victoria azulcrema en Liga MX | Imago7

El América afrontará un nuevo Clásico Nacional ante Chivas con una racha de dos años sin vencer al Guadalajara en la Liga MX. Este lunes 14 de septiembre se cumplen exactamente dos años de la última victoria de las Águilas sobre el Rebaño, un 1-0 conseguido en el Apertura 2024, y el próximo sábado 19 ambos equipos volverán a encontrarse, ahora en la jornada 9 del Apertura 2026.

El último triunfo de los de Coapa ocurrió el 14 de septiembre de 2024, durante la jornada 7 del Apertura 2024. En aquella ocasión, las Águilas derrotaron 1-0 al Guadalajara en el Estadio Ciudad de los Deportes, con un gol de Ramón Juárez al minuto 31, en un partido dirigido por André Jardine y Fernando Gago desde los banquillos.

La anotación nació en una jugada a balón parado. El conjunto capitalino cobró en corto y el balón terminó en los pies de Álvaro Fidalgo, quien mandó un centro al área. Henry Martín conectó de cabeza y su remate se estrelló en el poste; el rebote quedó para Ramón Juárez, quien definió de zurda para marcar el único tanto del encuentro.

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Aquel América tenía en su alineación a varios futbolistas que todavía forman parte de la plantilla, entre ellos Israel Reyes, Cristian Borja, Ramón Juárez, Erick Sánchez y Henry Martín. Desde entonces, también dejaron la institución jugadores como Néstor Araujo, Jonathan dos Santos, Álvaro Fidalgo, Javairo Dilrosun y Rodrigo Aguirre.

Del lado rojiblanco también permanecen algunos integrantes de aquella noche, como Raúl ‘Tala’ Rangel, José Castillo, Fernando ‘Oso’ González y Roberto ‘Piojo’ Alvarado. En cambio, la mayoría de los titulares que participaron en ese partido ya no están en el Guadalajara, entre ellos Alan Mozo, Antonio Briseño, Jesús Orozco Chiquete, Pavel Pérez, Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán y Armando ‘Hormiga’ González.

Los tres partidos sin victoria azulcrema: Hormiga González, protagonista

Después de aquel 1-0, los siguientes tres Clásicos Nacionales de Liga MX terminaron con dos victorias para Chivas y un empate. El primer encuentro fue un 0-0 en el Clausura 2025; posteriormente, el Guadalajara ganó 1-2 en el Ciudad de los Deportes durante el Apertura 2025 y volvió a imponerse 1-0 en el Estadio Akron en el Clausura 2026. Estos últimos dos cotejos contaron ya con Gabriel Milito al frente del equipo tapatío.

La victoria más reciente del Rebaño llegó en la jornada 6 del Clausura 2026, con un gol de Armando ‘Hormiga’ González al minuto 40. Antes, en el Apertura 2025, Roberto Alvarado y la propia Hormiga marcaron para el Guadalajara, mientras Alejandro Zendejas descontó para los capitalinos. Esa derrota también terminó con el invicto del América en aquel torneo.

Piojo y Hormiga marcaon los goles en el Apertura 2025 | Imago7

La racha de dos años corresponde exclusivamente a la Liga MX, ya que ambos clubes también se enfrentaron en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2025. Chivas ganó 1-0 la ida con un autogol de Sebastián Cáceres, pero América respondió con un 4-0 en la vuelta, gracias a los goles de Brian Rodríguez, Diego Valdés, Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo. Ahora, el sábado 19 de septiembre, los dos equipos volverán a encontrarse en el Clásico Nacional, con una nueva oportunidad para que los azulcremas corten su racha sin victorias en el torneo local.

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