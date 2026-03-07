Fin de semana de Clásicos en la Liga MX

Atlas vs Guadalajara y Tigres vs Monterrey se robarán la conversación este fin de semana durante la jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX

Atlas vs Guadalajara y Tigres vs Monterrey fin de semana de clásicos | Claro Sports

La jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX tendrá un sabor especial con un doble clásico que promete dominar la conversación del fin de semana. Por un lado, el Atlas se medirá ante Chivas en una nueva edición del Clásico Tapatío, mientras que en el norte del país el Tigres UANL se enfrentará a Monterrey en el Clásico Regio. Ambos encuentros llegan en un momento clave de la temporada regular, justo en el comienzo de la recta final del torneo y cada resultado podría influir directamente en la pelea por los puestos de Liguilla.

El Clásico Tapatío se disputará en el Estadio Jalisco a las 19:05 horas del centro de México. Prácticamente al terminar ese duelo, la atención se trasladará al norte del país, donde el Clásico Regio arrancará en el Estadio Universitario, casa de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Una doble cita que promete encender las emociones para los fanáticos del fútbol mexicano.

El Clásico Tapatío

Las Chivas de Guadalajara dirigidas por Gabriel Milito buscan recuperar la racha ganadora luego de dos derrotas consecutivas frente a Cruz Azul y Toluca. El conjunto rojiblanco llega con presión al Clásico Tapatío, obligado a sumar tres puntos ante un Atlas FC que vive un momento ascendente. Los rojinegros se ubican en la sexta posición de la tabla con 16 puntos, apenas dos unidades por detrás del Guadalajara, que actualmente ocupa el tercer peldaño de la clasificación.

Sin embargo, la estadística favorece al Rebaño, que presume solo dos derrotas en los últimos diez enfrentamientos contra el Atlas, una tendencia que refleja la diferencia reciente entre los dos rivales tapatíos. Además, el equipo de Milito necesita seguir sumando puntos para construir un colchón en la tabla, ya que en cualquier momento podría perder parte de su columna vertebral: varios jugadores de Chivas se perfilan como base de la selección mexicana dirigida por Javier Aguirre.

El Clásico Regio

Tigres UANL y CF Monterrey se encuentran justo por debajo del top cinco de la tabla, ambos con 13 puntos y con la misma presión de sumar tres unidades que les permitan escalar posiciones en una zona media que luce bastante apretada. Aunque existe paridad en el puntaje, el factor anímico parece inclinarse de forma distinta para cada equipo, marcado por los momentos que atraviesan actualmente sus respectivas plantillas.

En el caso de Monterrey, el panorama cambió recientemente tras la destitución de Domenec Torrent, quien dejó el cargo después de la derrota ante Cruz Azul y tras permanecer varias semanas en la cuerda floja. El banquillo quedó ahora en manos de Nicolás Sánchez, que recibe una oportunidad importante para dar un golpe de autoridad si logra guiar a los Rayados a una victoria en un partido que promete dejar el terreno de juego encendido.

Por su parte, Tigres llega tras caer frente a Club Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, un resultado que dejó en evidencia algunas dificultades en su funcionamiento dentro del campo. Aun así, el ambiente en el equipo felino parece menos turbulento que el de su rival. Además, el antecedente inmediato entre ambos conjuntos alimenta la incertidumbre: el último Clásico Regio terminó con un empate 1-1, por lo que el próximo enfrentamiento luce completamente abierto.

Derby della Madonnina

Aunque no tiene relación directa con la Liga MX, el Derby della Madonnina de este fin de semana podría tener un toque mexicano con el posible regreso de Santiago Gimenez a la delantera del AC Milan. El atacante podría reaparecer en uno de los partidos más importantes del fútbol italiano, justo en un momento clave de la temporada para ambos clubes de la ciudad de Milán.

El duelo también tiene un fuerte impacto en la lucha por el título de la Serie A. El Inter de Milan se mantiene en la cima de la clasificación con 67 puntos, mientras que el Milan aparece como sublíder a diez unidades de distancia. Aunque la diferencia parece amplia, una victoria del conjunto rossoneri podría reavivar la pelea y construir lo que hoy luce como un auténtico milagro en la recta final del campeonato.

Te puede interesar: