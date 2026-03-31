¡Henry Martín está de vuelta! La Bomba ya entrena al parejo de sus compañeros

El atacante yucateco había quedado fuera de actividad luego de sufrir una lesión muscular en los días previos al partido contra Tigres

Henry Martín ya entrena al parejo con las Águilas | Imago7

Henry Martín dio un paso importante en su proceso de recuperación y este martes entrenó al parejo de sus compañeros en Coapa, de cara al duelo frente a Santos Laguna correspondiente a la jornada 13 del Clausura 2026. El delantero del Club América apunta a reaparecer tras varias semanas de ausencia.

El atacante yucateco había quedado fuera de actividad luego de sufrir una lesión muscular en los días previos al partido contra Tigres a finales del mes de febrero, situación que encendió las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por André Jardine. Desde entonces, su evolución se manejó con cautela.

En un inicio, el diagnóstico no parecía de gravedad, pero conforme avanzaron los estudios médicos se confirmó una pequeña fisura muscular. Esta condición obligó a frenar cualquier intento de regreso anticipado y priorizar su recuperación completa.

La ausencia de Henry Martín se hizo evidente en compromisos importantes, incluido el duelo de la Concacaf Champions Cup frente al Philadelphia Union, donde el América no pudo contar con su principal referente en ataque.

Durante las últimas semanas, el delantero trabajó de forma diferenciada, enfocado en recuperar tono físico y evitar recaídas. El cuerpo médico del club estableció un plan específico que le permitió avanzar sin contratiempos.

El entrenamiento de este martes marcó un cambio en su proceso, al integrarse por completo a las dinámicas grupales. Este paso suele ser determinante para evaluar si un jugador está listo para volver a la competencia oficial.

En el entorno del América existe optimismo respecto a su regreso, especialmente considerando la cercanía del compromiso ante Santos. La posible reaparición de Henry Martín representaría un refuerzo clave para el ataque azulcrema.

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