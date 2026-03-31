Claro presenta plan postpago con membresía para Ir a Cine

Claro Colombia presentó su plan de 65GB con minutos ilimitados, incluyendo la membresía Ir a Cine con promociones y ventajas exclusivas.





Nueva alianza de Claro | Claro Colombia.

Claro Colombia anunció el lanzamiento de su plan postpago de 65GB + minutos ilimitados nacionales con la membresía Ir a Cine, un nuevo beneficio que permite a sus clientes acceder a distintos beneficios como promociones en días especiales, entradas y combos de comida en cine a precios preferenciales en las distintas salas de cine del país de Cinemark, Cine Colombia y Procinal. Lo mejor es que todo se podrá gestionar desde un mismo lugar en App Mi Claro.

Con este beneficio incluido en el plan postpago, los clientes Claro podrán adquirir bonos de entrada para funciones 2D con una tarifa preferencial de $10.900, redimibles mediante código QR en la taquilla, así como para combos de comida que incluyen crispetas y gaseosas por un precio especial de $12.900. Estos tienen una vigencia de hasta cinco meses a partir de la fecha de compra.

“De acuerdo con cifras del Ministerio de Cultura, en 2025 cerca de 50 millones de personas asistieron a salas del cine en el país. Los colombianos valoramos mucho ir a cine, nos gusta compartir con amigos y familia. Por eso, con este nuevo beneficio buscamos ofrecer a nuestros clientes una experiencia de ir a cine con ahorro, mediante un beneficio exclusivo en el plan postpago disponible desde App Mi Claro”, señaló Jaime Tole, director de Innovación de Claro Colombia.

De esta manera, Ir a Cine se convierte en una alternativa que permite a los clientes optimizar su gasto en entretenimiento. El precio no es el único beneficio de este plan. Próximamente, los clientes Claro podrán disfrutar de días especiales y experiencias alrededor del cine, disponibles a nivel nacional en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Villavicencio y Santa Marta, entre otras.

¿Las personas sin el plan también pueden acceder a las entradas desde la App Mi Claro?

Sí, los clientes que aún no cuenten con la aplicación, deben descargar App Mi Claro desde la tienda virtual de su dispositivo (Android o iOS). Una vez instalada, deben seleccionar la opción “Personas”, registrarse con sus datos personales y vincular el servicio que tengan contratado con Claro, o verificar que la aplicación esté actualizada.

Dentro de la aplicación, deben ingresar a la sección “Zona Comercial”, luego a “Botón Ir a Cine”, Allí podrán seleccionar el número de entradas, elegir el método de pago y recibir el código QR vía SMS y directamente en la aplicación, para su redención en el cine aliado.

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