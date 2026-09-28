Javier Gandolfi destaca triunfo de León ante Juárez y ya piensa en Puebla: “Es una final”

El técnico de la Fiera reconoció la dificultad del partido ante Bravos y explicó las modificaciones tácticas que realizaron

Gandolfi revela la clave del triunfo de León ante Juárez. Imago 7

Tras conseguir un triunfo agónico ante Bravos de Juárez, León volvió a sumar tres puntos importantes en casa y tomó impulso dentro del torneo. Al finalizar el encuentro, el técnico Javier Gandolfi destacó la importancia del resultado, aunque reconoció que el partido fue complicado debido al planteamiento defensivo del rival y a las dificultades que tuvo su equipo para encontrar espacios.

“Contento porque es un triunfo importantísimo, otra vez en casa. Después del partido tengo imágenes de que fue muy trabado, creo que hasta difícil de ver por momentos, y la realidad es que cuando enfrentas a una línea de cinco, algo que ellos tienen bien trabajado, pues nos genera que no encontráramos los espacios y cuando no estás fino en ese último cuarto del terreno lo padeces. Por eso, en el segundo tiempo preferimos tener otras características por la banda y utilizamos dos centros delanteros para tener más posibilidades dentro del área, así que modificamos el sistema para darle la vuelta”, mencionó en conferencia de prensa.

Sobre su próximo rival, el estratega señaló que el duelo ante Puebla será tomado como una final, debido a la importancia de sumar puntos antes de enfrentar a equipos que han marcado el ritmo del campeonato. También habló sobre los retos que representa la fecha FIFA y la ausencia de algunos jugadores convocados.

“Es lo que buscábamos y ahora pensar en la final que viene, que es ante Puebla. Lo vemos como una final y después vendrán rivales que son los que están marcando el ritmo del torneo. Luego sabemos que hay ciertos distractores en estas fechas FIFA, los descansos y los convocados, pero trabajaremos enfocándonos primero en Puebla, un rival directo, y después nos alistaremos para los siguientes equipos. No me salto ningún juego”, dijo.

Finalmente, Gandolfi habló sobre el debut de Irving Martinez, arquero formado en las fuerzas básicas del club, quien tuvo una actuación destacada y recibió el respaldo del entrenador para continuar como una opción dentro del plantel.

“Tener la posibilidad de debutar a un chico como Irving, que tiene muchas cualidades, es algo más sencillo. Tiene mucho talento y son oportunidades que aparecen. Después, el tema de edad o apellido queda en un segundo plano y por eso la comunión del grupo y al que veo mejor para el siguiente partido siempre es el que va a jugar”.