Joaquíen Beltrán no aprueba la forma en la que Efraín Juárez dejó a los Pumas: “Tenía contrato”

El ‘Capi’ reacciona a la entrevista de Efraín Juárez en Claro Sports por W Radio

En el Clausura 2026, Efraín Juárez llevó a Pumas a su primera final desde el 2020. Aunque no terminó la sequía de títulos que data del 2011, parecía el inicio de una era de contendiente para el equipo del Pedregal. La decisión de Juárez de dejar al club para cumplir su sueño de dirigir en Europa sigue generando mucha polémica alrededor del equipo auriazul. El entrenador había hablado poco al respecto, pero el miércoles dio una entrevista en Claro Sports en W Radio el que explicó sus razones.

“Hablé con mi presidente, lo miré a los ojos, le dije: ‘Oye, estoy pensando esta decisión’“, declaró Juárez. “A mí me deja un poco triste que cuando yo hablo con el presidente de tomar la decisión, hasta el día de hoy nunca me ha sonado el teléfono de Toño Sancho, y yo no hice nada”.

Una leyenda de los Pumas, Joaquín Beltrán, comprende el deseo de dirigir en el fútbol europeo, pero también considera que Juárez tenía un vínculo con el club.

“Lo que me brinca un poco es que sí acepto, pero tengo en mente que me voy a ir“, dijo el ‘Capi’ el miércoles en Claro Sports en W Radio tras la entrevista exclusiva con Juárez. “Lo dijo: ‘yo vi a los ojos al presidente y que tenía la idea de ir a otro lugar’. Al final de cuentas, tenías un contrato firmado hasta diciembre. En el tema de los DT no aplica como los jugadores, que si te quedan seis meses de contrato tienes que, si te interesa, renegociar y ampliarlo o se va libre. En el tema de los directores técnicos, si no tienes una cláusula de rescisión como Larcamón con Necaxa, que la pagó Cruz Azul, tienes contrato. Ése es el tema que a mí me brinca, que él se quería ir”.

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“Lo que sigo creyendo que si le habían propuesto seguir en el proyecto, después de que lograste llegar a la final, era una buena oportunidad de seguir manteniendo esa idea futbolística, con jugadores que ya lo conocían, y hoy no estar sufriendo el reinicio de un proyecto de la mano de Solari“, agregó Beltrán.

El ex jugador de los universitarios aseguró que hay una pieza clave de información que nadie ha mencionado en público: si había o no una cláusula de salida en el contrato de Juárez.

“Lo único que ponía en la mesa y no lo vamos a saber, a menos que la gente de Universidad se anime a decirlo, es si el contrato tenía una cláusula o si fue de palabra lo que platicó Efraín. Viendo la entrevista, parece fue de palabra: vio a los ojos y dijo que quiero otro lugar, donde no hablen mi idioma y todo eso. Si firmaste un contrato de cierta vigencia es porque tenías pensado cumplirlo. No firmas contrato por 2 años pensando que te vas en 2 meses. Entiendo que del otro lado es lo mismo, que si la directiva no quiere, te corre. Lo que brincó es que querían que siguiera, pero de repente él dijo que no. Lo que entiendo del orden cronológico es que Efra no tenía lo de Hungría y eso salió después”.

Sobre las interacciones con el director deportivo del Club Universidad, Antonio Sancho, Beltrán aseguró que es la manera habitual en que se relaciona un técnico y un directivo: “Así son las discusiones entre un director deportivo y un entrenador. Un director deportivo analiza, revisa, juzga, opina, cuestiona… Hay momentos: no puedes meterte al medio tiempo a cuestionar decisiones de un partido, pero lo puedes hacer días después“.