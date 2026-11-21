Mercedes volvió a demostrar su velocidad en la pista al dominar las Prácticas Libres con sus dos pilotos al frente de la clasificación

Checo fue escalando posiciones, pero se quedó atrás de lo hecho el jueves | Reuters

El Gran Premio de Las Vegas 2026 representa un desafío para Sergio ‘Checo’ Pérez, quien cerró su participación en las terceras prácticas libres con un resultado complicado. El piloto mexicano de Cadillac terminó en la posición 19 de la clasificación con un tiempo de 1:37.132, mientras George Russell volvió a colocarse como el referente de velocidad en la Ciudad del Pecado con un registro de 1:34.041, en una sesión que fue dominada por Mercedes.

Checo Pérez no consiguió abandonar los últimos lugares de la tabla de tiempos, un resultado que refleja las dificultades que enfrenta el mexicano a lo largo de la temporada. La tercera práctica representaba una oportunidad para recopilar información y encontrar una mejor configuración de su monoplaza, particularmente después de las condiciones que marcaron las primeras dos sesiones del fin de semana.

El panorama previo tampoco había resultado sencillo para los pilotos. La primera sesión dejó a los equipos sin registros de tiempos, mientras que la segunda estuvo marcada por el asfalto mojado, circunstancias que aumentaron la importancia de los últimos entrenamientos. La tercera práctica comenzó con mejores condiciones y la posibilidad de aprovechar una pista seca antes de la lucha por las posiciones de salida.

Checo Pérez termina 19 en las prácticas libres 3 del GP de Las Vegas

La tercera sesión representaba una de las últimas oportunidades para que Cadillac evaluara el comportamiento de su monoplaza antes de la clasificación. Pérez terminó en el décimo noveno puesto, una posición que deja al piloto mexicano con la necesidad de mejorar su rendimiento en el trazado estadounidense. El resultado adquiere relevancia por la importancia de encontrar velocidad en una pista que había presentado complicaciones desde el comienzo del fin de semana.

Las condiciones del circuito de Las Vegas fueron uno de los principales factores de atención durante las prácticas libres. La presencia de humedad en la segunda sesión y las dificultades para establecer referencias consistentes complicaron la preparación de los equipos. La tercera práctica ofreció un escenario diferente, con condiciones más favorables para evaluar el desempeño de los monoplazas.

Para Pérez, el desafío será trasladar la información obtenida durante los entrenamientos a la sesión de clasificación. El mexicano necesita encontrar un mejor ritmo para evitar que las dificultades de las prácticas condicionen su posición de salida en el Gran Premio de Las Vegas, una carrera que se disputa en uno de los circuitos urbanos del calendario de la Fórmula 1.

George Russell vuelve a imponer condiciones en la Ciudad del Pecado

Mientras Checo Pérez terminó en la parte baja de la clasificación, George Russell volvió a ser el piloto más rápido en Las Vegas, un resultado que coloca al británico de Mercedes como uno de los principales protagonistas del fin de semana. Su rendimiento representa una referencia para el resto de los competidores antes de la clasificación, donde cada milésima puede modificar el orden de salida. El segundo lugar fue su coequipero, Andrea Kimi Antonelli y el tercer puesto fue para Lando Norris de McLaren.

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El rendimiento de Russell también cobra importancia por las condiciones que enfrentaron los equipos en las sesiones anteriores. Después de una segunda práctica marcada por el piso mojado, la posibilidad de rodar en seco ofreció una referencia más útil sobre el rendimiento de los monoplazas. En ese contexto, el británico consiguió mantenerse al frente de la tercera sesión.

Posición Piloto Equipo Tiempo / Diferencia 1 George Russell Mercedes 1:34.041 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.911 3 Lando Norris McLaren +0.974 4 Charles Leclerc Ferrari +1.150 5 Franco Colapinto Alpine +1.157 6 Max Verstappen Red Bull +1.309 7 Liam Lawson Racing Bulls +1.361 8 Lewis Hamilton Ferrari +1.393 9 Pierre Gasly Alpine +1.402 10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.409 11 Isack Hadjar Red Bull +1.452 12 Oscar Piastri McLaren +1.763 13 Carlos Sainz Williams +1.945 14 Nico Hülkenberg Audi +2.350 15 Alexander Albon Williams +2.405 16 Gabriel Bortoleto Audi +2.706 17 Oliver Bearman Haas +2.897 18 Rafael Câmara Haas +2.971 19 Sergio Pérez Cadillac +3.091 20 Fernando Alonso Aston Martin +3.208 21 Lance Stroll Aston Martin +3.640 22 Valtteri Bottas Cadillac +3.655

La actividad en Las Vegas también contempla la participación de otros pilotos que buscan consolidar su rendimiento antes de la clasificación, entre ellos Franco Colapinto. La tercera práctica constituye la última oportunidad de realizar ajustes en pista antes de disputar las posiciones de salida, una etapa decisiva para los equipos después de unos entrenamientos condicionados por el estado del asfalto.

La diferencia entre el primer lugar de George Russell y la posición 19 de Sergio Pérez resume los contrastes de la tercera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas 2026. Mientras Mercedes tiene en Russell a su principal referencia de velocidad, Cadillac enfrenta el reto de mejorar su competitividad. La siguiente prueba será la clasificación, donde el mexicano buscará dejar atrás un resultado adverso en la Ciudad del Pecado.