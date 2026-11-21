Los ‘cremas’ deben ganar y esperar a que pierda San Pedro.

Comunicaciones respira tras el triunfo | X: @CremasOficial

Este sábado 21 de noviembre el equipo de Comunicaciones se juega el semestre, y vale decir que el año deportivo. Visita por la jornada 21 del Apertura a Guastatoya en el David Cordon Hichos con la absoluta e imperante necesidad de lograr una victoria, único resultado que le sirve para seguir en carrera de cara al objetivo que es ser uno de los seis primeros de la tabla de posiciones.

Con seis puntos en disputa, Comunicaciones está 7° con 26 puntos. San Pedro tiene 29 y es el 6°. Es decir, Comunicaciones tiene que ganar más allá de lo que pase con los de San Pedro para mantener sus chances de clasificación hasta la última jornada, una derrota lo deja prácticamente afuera y un empate también, por lo que ante el equipo pecho amarillo se juega mucho más que tres puntos.

¿Qué necesita Comunicaciones para clasificar a la fase final?

Por lo que, en cuanto a los resultados que necesita para mantenerse en pie, debe ganarle a Guastatoya y esperar a que San Pedro pierda en su visita a Verapaz contra el Cobán Imperial. Ese sería el escenario ideal para los de Roberto Montoya, que de esa manera llegarían a la última jornada con la misma cantidad de puntos que San Pedro y podrían quedar encima por diferencia de gol.

Si gana sus dos partidos, Comunicaciones llegará a 32 puntos, pero eso no le garantiza el boleto por sí solo. San Pedro tiene 29 unidades y todavía puede sumar hasta 35. Por eso, además de lo que haga ante Guastatoya y Xelajú MC, a los Cremas les conviene seguir de cerca los resultados de los Gallos: igualarlos en puntos tampoco implica superarlos automáticamente.

Guastatoya ocupa el quinto puesto con 31 puntos, producto de nueve triunfos, cuatro empates y siete derrotas. El equipo de Martín García viene de caer 4-0 en su visita a Xelajú MC y apenas ganó uno de sus últimos ocho partidos. Después de ser uno de los protagonistas en la primera mitad del Apertura, el Pecho Amarillo buscará aprovechar la localía para retomar el paso y afianzarse en la zona de clasificación.

Por su parte, Comunicaciones marcha séptimo con 26 unidades, tras ocho victorias, dos empates y diez derrotas. Los dirigidos por Roberto Montoya vencieron 2-0 a Cobán Imperial en casa y encadenaron su tercer triunfo, una racha que los dejó a tres puntos de San Pedro, dueño del último boleto a la fase final. Los Cremas buscarán ganar los dos partidos que les quedan, aunque también necesitan que los Gallos dejen puntos en el camino para poder alcanzarlos o superarlos.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Guastatoya vs Comunicaciones de la jornada 21 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Comunicaciones será el sábado 21 de noviembre a las 20:00 horas en el estadio David Cordón Hichos y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate

Pos. Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC DG 1 Antigua GFC 39 20 12 3 5 34 22 +12 2 Xelajú 34 20 10 4 6 35 20 +15 3 Mixco 34 20 10 4 6 33 27 +6 4 Municipal 33 19 9 6 4 24 13 +11 5 Guastatoya 31 20 9 4 7 27 26 +1 6 San Pedro 29 20 8 5 7 24 22 +2 7 Comunicaciones 26 20 8 2 10 26 28 -2 8 Aurora FC 25 19 8 1 10 28 29 -1 9 Cobán Imperial 25 20 7 4 9 26 30 -4 10 Marquense 25 20 7 4 9 18 27 -9 11 Malacateco 19 20 5 4 11 18 29 -11 12 Suchitepéquez 13 20 2 7 11 21 41 -20

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