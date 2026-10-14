¿Qué necesita Gilberto Mora para triunfar joven en Europa? Los ejemplos de Chicharito, Vinicius, James Rodríguez y más

Futbolistas como Andrés Guardado, Carlos Vela, Kun Agüero, Lionel Messi y Julián Álvarez muestran distintos caminos de adaptación al fútbol europeo

Gilberto Mora y los ejemplos a seguir de éxito en Europa | Claro Sports

Gilberto Mora cumplió 18 años con su nombre colocado alrededor del mercado europeo, aunque su futuro todavía no tiene un destino anunciado. Rafaela Pimenta, representante del futbolista mexicano, recordó que la ventana de transferencias permanece cerrada y que los próximos periodos para realizar movimientos serán enero y junio. La agente también pidió administrar las expectativas alrededor del jugador.

La posibilidad de que Mora dé el salto al fútbol europeo abre otra pregunta: ¿Qué necesita un jugador latinoamericano para establecerse en Europa a una edad temprana? Los antecedentes muestran que no existe una sola ruta. Algunos llegaron directamente a clubes de las principales ligas, otros utilizaron campeonatos como los de Países Bajos o Portugal como una primera escala y también hubo quienes completaron parte de su formación juvenil dentro de estructuras europeas.

¿Qué necesita Gilberto Mora para triunfar joven en Europa?

Los casos de futbolistas mexicanos, argentinos, brasileños y colombianos permiten identificar factores que se repiten: minutos en primera división antes de emigrar, adaptación táctica, elección del club, capacidad para desempeñar diferentes funciones y continuidad durante los primeros años. En Claro Sports los repasamos.

México: psicología, continuidad y la elección de clubes ideales para el desarrollo

El primer caso de éxito a temprana edad fue el de Hugo Sánchez. ‘Hugol’ abrió una ruta para el futbolista mexicano en Europa cuando llegó al Atlético de Madrid en 1981 con 23 años, en un contexto muy distinto al actual. Sus primeros meses estuvieron marcados por poca participación y por episodios de racismo desde las tribunas, pero el delantero encontró herramientas para adaptarse al entorno. Entre ellas estuvo el trabajo con un psicólogo deportivo, una práctica poco habitual en el fútbol de aquella época, además de una preparación física influenciada por la gimnasia que le permitió desarrollar recursos como las voleas y los remates acrobáticos.

Tras incorporarse al Real Madrid en 1985, su capacidad para definir de primera intención alcanzó uno de sus registros más conocidos: marcó 38 goles en la Liga 1989-90 y todos fueron de un solo toque, temporada en la que también conquistó la Bota de Oro europea. Su etapa en España terminó con cinco trofeos Pichichi: uno con el Atlético y cuatro con el Real Madrid.

Por su parte, Rafael Márquez dio el salto con menos edad: salió del Atlas rumbo al AS Monaco en 1999 con apenas 20 años, después de que su actuación con la Selección Mexicana en la Copa América de ese mismo año lo colocara en el radar del conjunto francés. A diferencia de otros futbolistas que necesitaron temporadas para establecerse, el defensa ocupó un lugar en el equipo desde su primera campaña. Su capacidad para iniciar jugadas desde la defensa, el pase largo y la lectura para anticipar al rival facilitaron su adaptación a la Ligue 1. En la temporada 1999-2000 conquistó el campeonato francés y fue incluido en el Equipo Ideal, antes de sumar también la Copa de la Liga durante su etapa en Mónaco.

El siguiente paso de Márquez llegó en 2003 con su transferencia al Barcelona, donde amplió su recorrido como defensa central y mediocampista defensivo y terminó conquistando dos UEFA Champions League, además de formar durante varias temporadas la pareja central con Carles Puyol. Los caminos de Márquez y Hugo Sánchez fueron diferentes en posición, edad y condiciones de llegada, pero ambos muestran factores que también aparecen en otros mexicanos que lograron establecerse en Europa: experiencia previa en primera división, capacidad de adaptación al entorno, recursos técnicos definidos y respuesta ante la competencia interna. Para un futbolista como Gilberto Mora, estos antecedentes sirven como referencia de que el destino elegido y las oportunidades de jugar pueden resultar tan determinantes como concretar el traspaso a una edad temprana.

Otros casos son los de Andrés Guardado y Héctor Moreno, que llegaron jóvenes al fútbol europeo y encontraron continuidad mediante la adaptación a nuevas funciones. Guardado arribó al Deportivo La Coruña en 2007 con 20 años como jugador de banda y posteriormente amplió su recorrido hacia posiciones interiores y de recuperación. Moreno emigró al AZ Alkmaar con 19 años y trabajó bajo la dirección de Louis van Gaal; a los 21 ya formaba parte del equipo que conquistó la Eredivisie 2008-09. En ambos casos, la capacidad para entender otras tareas tácticas prolongó sus carreras en distintos clubes y campeonatos.

Para Javier ‘Chicharito’ Hernández, el salto se produjo directamente hacia el Manchester United. Llegó en 2010 con 22 años y respondió con 20 goles durante su primera temporada, además de disputar la final de la Champions League. Su movilidad sin balón, los desmarques dentro del área y la capacidad para aprovechar minutos como titular o suplente facilitaron su incorporación al equipo de Sir Alex Ferguson. Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona siguió otra ruta: llegó al Twente con 20 años y utilizó la Eredivisie como etapa previa antes de incorporarse al Porto, donde amplió sus funciones hasta jugar también como lateral derecho.

Carlos Vela e Hirving ‘Chucky’ Lozano también encontraron contextos diferentes para desarrollar su carrera. Vela fue fichado por Arsenal con 16 años y pasó por cesiones en Salamanca, Osasuna y West Bromwich antes de establecerse en la Real Sociedad a los 22, donde formó parte del equipo que consiguió la clasificación a la Champions League. Lozano, por su parte, llegó al PSV Eindhoven con 21 años y terminó su primera campaña de Eredivisie con 17 goles y nueve asistencias, además del título de liga. Para ambos, el destino seleccionado tuvo incidencia en la cantidad de minutos y responsabilidades que recibieron después de salir de México.

El éxito de los mexicanos en Europa | Claro Sports

Argentina: formación, entorno y la importancia de llegar con experiencia profesional

Entre los argentinos, Sergio ‘Kun’ Agüero y Julián Álvarez llegaron a Europa después de acumular experiencia en una primera división marcada por la competencia física y táctica. Agüero debutó con Independiente a los 15 años y aterrizó en el Atlético de Madrid con 18, por lo que ya contaba con tres temporadas frente a futbolistas profesionales. Su bajo centro de gravedad, potencia en espacios reducidos y capacidad para generar jugadas sin depender de otros atacantes facilitaron su adaptación al campeonato español.

Álvarez siguió un recorrido distinto. Se formó en River Plate bajo la dirección de Marcelo Gallardo y llegó al Manchester City con 22 años, después de ganar la Copa Libertadores y destacar en el campeonato argentino. En Inglaterra tuvo que competir por minutos en una plantilla que incluía a Erling Haaland y respondió con capacidad para actuar como delantero centro, extremo o mediapunta. Durante su primera temporada europea formó parte del equipo que conquistó Premier League, FA Cup y Champions League.

Lionel Messi representa un camino diferente porque completó buena parte de su desarrollo dentro del propio fútbol europeo. Llegó a las inferiores del Barcelona con 13 años, asimiló desde entonces el modelo de juego del club y debutó con el primer equipo a los 17. Su irrupción también ocurrió dentro de una plantilla que contaba con Ronaldinho, Deco y Samuel Eto’o, por lo que su incorporación se produjo de manera progresiva antes de asumir mayores responsabilidades. Un caso aparte pero que merece ser mencionado.

Los recorridos de Lautaro Martínez y Enzo Fernández muestran otras dos vías que Mora podría encontrar si finalmente sale de México. Lautaro pasó de Racing al Inter de Milán con 20 años y encontró continuidad dentro del esquema de Antonio Conte junto a Romelu Lukaku; Enzo emigró de River Plate al Benfica con 21 y utilizó el fútbol portugués como primera escala antes de trasladarse al Chelsea seis meses después.

Argentina, otro ejemplo de éxito en Europa para Gilberto Mora | Claro Sports

Vinícius, Rodrygo y Neymar: tres rutas brasileñas para triunfar joven en Europa

Brasil cuenta con una larga lista de futbolistas que trasladaron su formación al fútbol europeo, pero entre los casos recientes aparecen Vinícius Júnior, Rodrygo Goes y Neymar Jr., tres atacantes que llegaron a España por caminos distintos. Los dos primeros fueron detectados y asegurados por el Real Madrid cuando todavía eran adolescentes, mientras que Neymar aterrizó en el Barcelona después de consolidarse con Santos y conquistar la Copa Libertadores. Los tres compartían una base técnica desarrollada en el fútbol brasileño, con capacidad para el regate, cambios de ritmo y resolución en el uno contra uno, pero sus procesos de adaptación no fueron iguales.

Vinícius Júnior necesitó atravesar una etapa de formación dentro del propio Real Madrid antes de consolidarse en el ataque. Su velocidad y capacidad para desbordar estaban presentes desde su llegada, pero la evolución se produjo principalmente en la toma de decisiones cerca del área: definir, elegir cuándo acelerar y encontrar al compañero mejor ubicado. Durante sus primeros años también tuvo que convivir con cuestionamientos sobre su efectividad frente a la portería. Con el paso de las temporadas y el trabajo táctico, especialmente durante la etapa de Carlo Ancelotti, amplió sus recursos ofensivos hasta asumir mayores responsabilidades en el conjunto español.

Rodrygo encontró minutos a partir de una característica diferente: la posibilidad de ocupar varias posiciones en el frente de ataque. Puede partir desde cualquiera de las bandas, actuar por detrás del delantero o aparecer en zonas interiores, una polivalencia que le permitió incorporarse a diferentes estructuras del Real Madrid sin depender de una sola función. A esa adaptación táctica añadió participaciones en partidos de Champions League bajo escenarios de eliminación directa, circunstancias que aceleraron su presencia en encuentros de máxima exigencia mientras todavía atravesaba sus primeros años en Europa.

El caso de Neymar partió desde otro punto. El brasileño no llegó al Barcelona como un futbolista pendiente de desarrollarse, sino después de asumir responsabilidades con Santos, competir internacionalmente y ganar la Copa Libertadores. Su adaptación se produjo dentro de un ataque que posteriormente compartiría con Lionel Messi y Luis Suárez, la ‘MSN’, donde encontró espacios para combinar, asistir y atacar desde diferentes zonas. Estos tres casos muestran que el talento individual necesita ir acompañado por una estructura que administre los minutos, permita evolucionar tácticamente y coloque al futbolista en un contexto donde no tenga que asumir todas las responsabilidades desde el primer día.

Brasil y la clave del éxito, los ejemplos a seguir | Claro Sports

Colombia: Portugal como puente para la élite europea

Finalmente, los recorridos de James Rodríguez y Luis Díaz muestran una ruta diferente a la utilizada por varios de los brasileños que llegaron directamente a clubes españoles. Ambos colombianos pasaron por el fútbol portugués antes de incorporarse a equipos con mayores exigencias competitivas. El Porto funcionó como una plataforma para conocer el ritmo del fútbol europeo, adaptarse a nuevas responsabilidades tácticas y competir en torneos continentales sin realizar de inmediato el salto hacia uno de los clubes con mayor exposición mediática del continente.

James Rodríguez ya había acumulado experiencia fuera de Colombia cuando inició su etapa portuguesa. Su paso por Banfield le permitió competir y ser campeón en Argentina con apenas 18 años, antes de incorporarse al Porto. En Portugal añadió una Europa League a su recorrido y desarrolló su función como mediapunta a partir de la visión de juego, el pase entre líneas y el remate de media y larga distancia. Esa progresión antecedió a sus siguientes etapas y, después de su actuación con Colombia en el Mundial de 2014, a su llegada al Real Madrid.

Luis Díaz recorrió un proceso más prolongado antes de incorporarse a uno de los principales equipos de Inglaterra. Después de formarse futbolísticamente en Colombia y pasar por Junior de Barranquilla, llegó al Porto, donde sumó experiencia en un fútbol con mayor exigencia táctica y amplió su participación en labores de presión, recuperación y recorridos de ida y vuelta. Su velocidad desde la banda izquierda y la capacidad para sostener esfuerzos repetidos se ajustaron posteriormente al modelo del Liverpool dirigido por Jürgen Klopp.

Díaz llegó al conjunto inglés con 25 años, por lo que su caso no responde al mismo perfil de adaptación adolescente de Vinícius, Rodrygo o Neymar. Sin embargo, su trayectoria junto con la de James ofrece otra referencia para un futbolista latinoamericano que contempla emigrar: el primer club europeo no necesariamente tiene que ser el destino definitivo. Portugal permitió a ambos sumar minutos, competir en torneos continentales y adaptarse antes de un siguiente movimiento.

Colombia y dos casos puntuales de éxito europeo | Claro Sports

En el caso de Gilberto Mora, estos antecedentes muestran que la elección de una liga que garantice desarrollo y participación puede tener tanto peso como el nombre del club que concrete su llegada a Europa.