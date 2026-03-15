Mixco estira su racha y Malacateco no levanta

Buen encuentro de sábado por la noche en la Liga Nacional de Guatemala.

Entretenido encuentro entre Malacateco y Mixco | Facebook Mixco

Mixco confirmó su buen momento en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala al imponerse 2-1 ante Malacateco, en un partido donde el equipo chicharronero mostró mayor contundencia en el segundo tiempo. El conjunto dirigido por Fabricio Benítez volvió a sumar de a tres y extendió su racha positiva, mientras que los toros continúan sin encontrar el rumbo en el campeonato.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y varias disputas en el mediocampo. Con el correr de los minutos, el partido se volvió friccionado y el árbitro tuvo que intervenir con varias amonestaciones. Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, Malacateco logró abrir el marcador al minuto 37 gracias a un penal convertido por Ángel López, lo que le permitió irse al descanso con ventaja.

Sin embargo, el complemento cambió por completo el rumbo del partido. Mixco salió decidido a buscar el empate y encontró rápidamente la recompensa. Edilson Reyes apareció al minuto 51 (6 del segundo tiempo) para igualar el marcador tras una jugada colectiva que descolocó a la defensa local.

El impulso anímico favoreció al conjunto visitante, que apenas cinco minutos después volvió a golpear. Nicolás Martínez marcó el 2-1 al minuto 56, culminando una jugada ofensiva que terminó dando vuelta el partido y poniendo a Mixco en ventaja cuando todavía quedaba mucho tiempo por jugar.

En el tramo final, Malacateco intentó reaccionar con varias modificaciones desde el banquillo, pero no logró encontrar claridad en ataque. Mixco manejó el ritmo del partido y sostuvo la ventaja hasta el final para sumar otra victoria importante y estirar su racha positiva, mientras que Malacateco sigue sin levantar y continúa complicándose en la recta final del Clausura 2026.

Resumen Malacateco vs Mixco: resultado, goles y estadísticas

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