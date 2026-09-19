Santiago Simón recibe llamado de Argentina y acompañará a Lionel Messi en su despedida con la Albiceleste

El futbolista del Toluca vuelve a una convocatoria argentina después de cinco años y buscará disputar su primer partido con la selección mayor

El argentino busca hacer su debut con la selección | Imago7

Santiago Simón, jugador del Toluca, fue incluido por Lionel Scaloni en la convocatoria de Argentina para los tres partidos amistosos que disputará entre septiembre y octubre. El llamado le permitirá formar parte del plantel que acompañará a Lionel Messi durante su despedida de la Albiceleste.

Santiago Simón vuelve a la selección argentina después de cinco años

La Asociación del Futbol Argentino anunció que Simón se sumó a la lista junto con Ezequiel ‘Equi‘ Fernández, del Bayer Leverkusen, y Valentín Gómez, del Real Betis. Los tres futbolistas militan fuera de Argentina y completaron la nómina para la Fecha FIFA.

#SelecciónMayor Se suman a la nómina de convocados del exterior los jugadores Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez. pic.twitter.com/l5qXBj46MU — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 19, 2026

El jugador de 24 años ya había sido llamado por Scaloni en 2021, cuando todavía pertenecía a River Plate. En aquella oportunidad no tuvo minutos, por lo que aún busca su debut con la selección mayor.

Simón llegó al Toluca en 2025 después de desarrollar su carrera profesional en River Plate. Bajo la dirección de Antonio Mohamed encontró continuidad y conquistó títulos nacionales e internacionales con el conjunto mexiquense, etapa que lo colocó otra vez en el radar del cuerpo técnico argentino.

El futbolista inició su trayectoria como mediocampista, pero su adaptación al carril derecho amplió sus funciones dentro del campo. Esa capacidad para ocupar distintos sectores le ofrece a Scaloni otra alternativa en una posición cubierta durante el Mundial de 2026 por Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

La convocatoria también marca el regreso de un jugador de la Liga MX al combinado argentino. El antecedente más cercano fue Guido Rodríguez, quien recibió su primer llamado en 2017 durante su etapa con los Xolos de Tijuana, antes de pasar al América y continuar su carrera en Europa.

¿Cuándo será la despedida de Lionel Messi con Argentina?

Argentina comenzará su actividad el 30 de septiembre frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Después recibirá a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental de Buenos Aires, como parte del inicio de un nuevo ciclo después del Mundial de 2026.

El tercer encuentro tendrá lugar el 6 de octubre contra Benín en el Monumental, escenario elegido para el último partido de Lionel Messi con la selección. La AFA informó que el atacante de 39 años participará únicamente en ese compromiso, denominado ‘El último tango’.

La ceremonia contará con la presencia de integrantes del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y sus familias. Nicolás Otamendi también fue convocado y se despedirá de la selección argentina durante la misma jornada, después de integrar una de las etapas con más títulos en la historia del equipo.

Simón tendrá la oportunidad de compartir la concentración con Messi y competir por sus primeros minutos con la mayor. El llamado representa un reconocimiento a su etapa en Toluca y lo coloca entre los futbolistas considerados para la renovación que Scaloni pretende iniciar rumbo al próximo ciclo mundialista.

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