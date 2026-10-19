Atlas vs América en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 13

La jornada doble trae consigo un duelo entre dos equipos del Top 3 de la tabla general y protagonistas del Apertura 2026

Atlas recibe al América en jornada de media semana. | Claro Sports.

Duelo en la cima del Apertura 2026. América, líder general, con todo y un partido pendiente, se enfrenta a los Rojinegros del Atlas, equipo que se ubica en la tercera posición del certamen, como parte de la jornada doble del presente torneo mexicano.

Las Águilas acumulan 24 unidades en 11 juegos. Han anotado 27 tantos y recibido 14 para una diferencia de +13. Mientras que Atlas tiene 21 puntos con 19 goles a favor por 18 en contra para una diferencia de +1.

En ese sentido, Las Águilas vienen de golear al León (5-3) en condición de visitante; misma situación en la que Los Zorros derrotaron al Necaxa (2-0) en actividad de la jornada 12.

De esta manera, el partido entre Atlas y América se perfila para ser uno de los platillos que el aficionado al fútbol mexicano no se querrá perder. ¿Será que Las Águilas se despegan o el conjunto rojinegro apretará la cima de la clasificación.

Fecha, horario y dónde ver el Atlas vs América del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Los Rojinegros del Atlas y Las Águilas del América se jugará el próximo miércoles 21 de octubre a través de TUDN, en sus canales de TV de paga, así como en canal 5 de TV abierta en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. A continuación, otros horarios:

Centroamérica: 8:00 horas.

8:00 horas. Colombia: 9:00 horas.

9:00 horas. Argentina: 11:00 horas.

11:00 horas. Estados Unidos (ET): 10:00 horas.

10:00 horas. Estados Unidos (PT): 7:00 horas.

Alineaciones probables del Atlas vs América para la jornada 13 de la Liga MX 2026

Para estos encuentros, los entrenadores, Hernán Crespo y Guillermo Almada podrían repetir los cuadros que les dieron la victoria en la jornada 12, entre ellos:

Atlas: Camilo Vargas (P); Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juanjo Purata, Jorge Alejandro Rodríguez; Paulo Ramírez, Elías Montiel; Luis Esteves, Kevin Zenon, Ryan Mmaee y Florian Monzón.

Camilo Vargas (P); Jorge Sánchez, Adonis Frías, Juanjo Purata, Jorge Alejandro Rodríguez; Paulo Ramírez, Elías Montiel; Luis Esteves, Kevin Zenon, Ryan Mmaee y Florian Monzón. América: Luis Malagón (P); Franco Rossano, Santiago Ramos, Santiago Bueno, Dagoberto Espinoza; Israel Reyes, Erick Sánchez; Carlos Álvarez, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martín.

Antecedentes y últimos resultados del Atlas vs América en la Liga MX

En los últimos 20 juegos entre rojinegros y azulcremas, el conjunto americanista domina con 12 victorias, por cuatro empates y cuatro triunfos del Atlas, uno de ellos, el último cuando Ponchito González le dio el triunfo a los Zorros el pasado 25 de abril del 2026 con gol al minuto 90+4′ en condición de visitante.

América 0-1 Atlas | Clausura 2026

Atlas 2-4 América | Apertura 2025

Atlas 1-3 América | Clausura 2025

América 3-0 Atlas | Apertura 2024

Atlas 1-5 América | Clausura 2024

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 13?

De acuerdo con la página especializada, caliente.mx, Atlas tiene un momio de +245, el empate de +260 y América de +102 por lo que si apuestas mil pesos, ganarías: