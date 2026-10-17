León renueva a Javier Gandolfi: las cifras que respaldan su proceso en la Liga MX

El entrenador argentino tendrá contrato hasta diciembre de 2027 mientras León pelea por la clasificación directa en el Apertura

Gandolfi durante el Apertura 2026 con León | Imago7

León decidió apostar por la continuidad de Javier Gandolfi y anunció su renovación de contrato hasta diciembre de 2027, una decisión respaldada por los resultados obtenidos desde su llegada al banquillo esmeralda en marzo de 2026. El técnico argentino consiguió transformar el rendimiento del equipo, que actualmente pelea por los primeros lugares del Apertura 2026, además de lograr el boleto a la Concachampions 2027.

El anuncio se realizó este viernes 16 de octubre mediante un video inspirado en Gandalf, el mago de la saga El Señor de los Anillos. Aprovechando la similitud entre el nombre del personaje y el apellido del entrenador, el club presentó a Gandolfi caracterizado como el protagonista de la historia creada por J. R. R. Tolkien. Con el mensaje “Llámame Gandolf”, La Fiera confirmó que su entrenador seguirá al frente del primer equipo por un año adicional, poniendo fin a las especulaciones sobre su futuro.

¿Por qué León renovó a Javier Gandolfi hasta diciembre de 2027?

La renovación responde al rendimiento que ha mostrado León durante el Apertura 2026, torneo en el que ocupa la quinta posición de la clasificación general con 18 puntos, después de cinco victorias, tres empates y tres derrotas. Los esmeraldas acumulan 15 goles a favor y 12 en contra, números que los mantienen en zona de acceso directo a la Liguilla. Además, han convertido el Estadio León en uno de sus principales puntos fuertes, con cuatro triunfos en cinco partidos como locales, una condición que podría ser determinante en el cierre del campeonato.

Desde su debut ante Atlético de San Luis en marzo de 2026, Gandolfi ha dirigido 23 encuentros oficiales, con 14 triunfos, tres empates y seis derrotas, tomando en cuenta sus participaciones en Liga MX y Leagues Cup. Este registro representa una tasa de victorias del 60.9%, además de reflejar una recuperación respecto a los resultados que tenía el equipo antes de su llegada. En sus primeros seis compromisos del Clausura 2026 consiguió cuatro victorias, mientras que en el Apertura ha mantenido al conjunto guanajuatense entre los protagonistas de la tabla.

La directiva encabezada por Jesús Martínez Murguía también busca terminar con la constante rotación de entrenadores que ha caracterizado al club durante los últimos años. En un periodo de ocho años, ocho técnicos han pasado por el banquillo esmeralda, una situación que ha dificultado la continuidad de los proyectos deportivos. Desde la salida de Ignacio Ambriz, Eduardo Berizzo había sido el único entrenador que consiguió una renovación formal. Ahora, León decidió respaldar a Gandolfi antes de conocer el desenlace del Apertura 2026, una medida que le permitirá trabajar con una perspectiva más amplia.

Los resultados que convencieron a León: tercer lugar en Leagues Cup y regreso a Concachampions

Uno de los principales argumentos para mantener a Gandolfi fue el tercer lugar conseguido en la Leagues Cup 2026, resultado que aseguró la clasificación de León a la Copa de Campeones de Concacaf 2027. Después de quedarse a un paso de la final, tras perder 2-0 frente a Toluca, los esmeraldas disputaron el partido por el tercer puesto contra América. Un gol de Díber Cambindo al minuto 80 permitió que La Fiera ganara 1-0, obtuviera un lugar en el podio y asegurara su regreso a la competencia continental.

Durante su participación en la Leagues Cup, León consiguió cinco victorias en seis partidos, con resultados ante Nashville SC, Orlando City, Inter Miami, Real Salt Lake y América. El equipo únicamente perdió contra Toluca en las semifinales, por lo que cerró el torneo con una actuación que volvió a colocarlo en el escenario internacional. La clasificación a Concachampions representa el primer objetivo importante que Gandolfi ha cumplido al frente del conjunto guanajuatense, mientras que ahora busca trasladar ese rendimiento a la fase final del campeonato mexicano.

¿Qué sigue para Javier Gandolfi y León en el Apertura 2026?

El siguiente desafío de Gandolfi será asegurar la clasificación de León a la Liguilla del Apertura 2026, en una recta final que incluye enfrentamientos contra varios de los equipos mejor posicionados del torneo. La Fiera recibirá al América este sábado 17 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en un encuentro que pondrá a prueba su rendimiento como local. Posteriormente enfrentará a Tigres, Toluca, Cruz Azul, Chivas y Santos Laguna, rivales ante los que buscará sumar los puntos necesarios para mantenerse entre los primeros seis lugares.

La renovación hasta diciembre de 2027 representa un voto de confianza hacia un proyecto que ya consiguió resultados en el fútbol mexicano y en competencias internacionales. Sin embargo, el principal reto para Gandolfi será sostener ese rendimiento y convertir la continuidad en nuevas oportunidades de disputar títulos. León ya aseguró su presencia en la Concachampions y se mantiene en la pelea por la Liguilla, dos objetivos que respaldan la decisión de la directiva. El entrenador argentino tendrá ahora la oportunidad de demostrar que sus resultados pueden sostenerse durante varios torneos, más allá del inicio positivo de su gestión.