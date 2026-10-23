Necaxa vs Juárez en vivo el partido de la jornada 14 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Las mejores acciones del duelo a realizarse en el Estadio Victoria solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO

Necaxa Vs Fc Juárez, en vivo

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. La jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX abre el telón este viernes 23 de octubre con el partido entre Necaxa y FC Juárez, dos equipos que llegan ubicados en la parte baja de la clasificación y con la necesidad de sumar. El encuentro se disputará en el Estadio Victoria, donde los Rayos buscarán aprovechar la localía para detener una racha de resultados negativos.

Necaxa llega después de perder ante Chivas y acumula cuatro derrotas consecutivas. El equipo dirigido por Juan Reynoso suma dos victorias, tres empates y ocho derrotas, para un total de nueve puntos. Juárez, por su parte, ocupa el último lugar de la tabla y no gana desde la fecha 9, cuando empató ante Tigres; su registro es de una victoria, un empate y 11 derrotas.

Ambos equipos perdieron su partido más reciente por diferencia de un gol. Necaxa cayó ante Chivas, mientras que FC Juárez perdió como local frente a Atlante. Con este panorama, el encuentro representa una oportunidad para que cualquiera de los dos pueda modificar el rumbo de su torneo.

No te pierdas las mejores acciones del encuentro entre los Rayos del Necaxa y el FC Juárez dentro de la fecha 14 del Apertura 2026 solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

¿A qué hora juega Necaxa vs Juárez y dónde ver hoy 23 de octubre la Jornada 14 de la Liga MX 2026?

El partido entre Necaxa y FC Juárez se disputará este viernes 23 de octubre de 2026, correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

La transmisión estará disponible a través de Fox One, plataforma encargada de llevar el partido a los aficionados.

Alineaciones Necaxa vs Juárez, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Estos serían los elementos elegidos por Juan Reynoso y por Gustavo Lema en busca de la victoria en este arranque de jornada:

Necaxa: Javier Orantes; Emilio Martínez, Diego Ochoa, Agustín Oliveros, Carlos Vargas; Pedro Pedraza, Miguel Rodríguez, Danny Leyva, Matías Espíndola, Owen González; Julián Carranza.

FC Juárez: Sebastián Jurado; José Luis Rodríguez, Jesús Murillo, Daniel Piña, Gilberto Sepúlveda; Rodrigo Dourado, Denzell García, Guilherme Castilho; Madson, Ricardinho y Óscar Estupiñán.

Antecedentes Necaxa vs Juárez, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Necaxa y FC Juárez se han enfrentado en cinco ocasiones recientes, con un balance de dos victorias para los Rayos y tres empates. El último duelo entre ambos terminó con triunfo de Necaxa por 2-1, disputado el 14 de febrero de 2026.

Estos son los cinco enfrentamientos más recientes:

FC Juárez 1-2 Necaxa | 14 de febrero de 2026 | Clausura 2026

| 14 de febrero de 2026 | Clausura 2026 Necaxa 1-1 FC Juárez | 12 de septiembre de 2025 | Apertura 2025

| 12 de septiembre de 2025 | Apertura 2025 FC Juárez 2-2 Necaxa | 15 de abril de 2025 | Clausura 2025

| 15 de abril de 2025 | Clausura 2025 Necaxa 3-0 FC Juárez | 24 de agosto de 2024 | Apertura 2024

| 24 de agosto de 2024 | Apertura 2024 FC Juárez 2-2 Necaxa | 3 de febrero de 2024 | Clausura 2024

El registro muestra que Necaxa no ha perdido ante Juárez en estos cinco enfrentamientos, aunque tres de los partidos terminaron empatados. La última victoria de los Rayos fue en su visita a Ciudad Juárez durante el Clausura 2026.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

El pronóstico proporcionado para el encuentro contempla una victoria de Necaxa por 2-0. La localía en el Estadio Victoria aparece como uno de los factores que acompañan esta proyección, aunque los Rayos deberán cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas.

FC Juárez también llega con la necesidad de cambiar su situación. El equipo dirigido por Gustavo Lema suma una victoria, un empate y 11 derrotas, además de no ganar desde la fecha 9. Por ello, el duelo enfrenta a dos equipos que necesitan sumar para evitar cerrar el torneo en los últimos lugares.

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