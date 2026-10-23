Eduardo Aguirre no ve competencia con Tahiel Jiménez: “Me entiendo bien con él, es un gran jugador, me da mucho gusto”

El delantero también destacó la relación que mantiene con Tahiel Jiménez, el respaldo de Alejandro Irarragorri y el trabajo de la directiva, el cuerpo técnico y el staff

El Mudo y Tahiel, autores del resurgir de Santos | Imago7

Santos Laguna atraviesa una etapa distinta en el Apertura 2026, aunque todavía se mantiene fuera de los puestos de Liguilla. El equipo ocupa el noveno lugar después de encadenar varias victorias y tiene como objetivo mantenerse en la pelea por la clasificación. Eduardo Aguirre explicó que el plantel sabe que todavía necesita sumar para alcanzar esa meta. “Nosotros vamos partido a partido. Ahorita estamos en noveno. A pesar de que hemos tenido una seguidilla de partidos ganados, seguimos en noveno”, señaló el delantero.

El atacante, en palabras para Claro Sports por W Radio reconoció que la posición que ocupa Santos en la tabla todavía no refleja todo lo que el equipo busca conseguir en este cierre de torneo. “Seguimos por la misma, trabajando partido a partido hasta conseguir el objetivo que es jugar una Liguilla”, explicó Aguirre. El delantero recordó que el conjunto lagunero llevaba tiempo sin aparecer en esa instancia y por ello consideró necesario mantener la atención en cada encuentro. El siguiente compromiso será frente a Tijuana, donde buscarán sumar nuevamente como visitantes.

La situación contrasta con lo ocurrido durante buena parte del campeonato, cuando Santos acumuló resultados que lo mantuvieron lejos de los primeros lugares. Aguirre reconoció que desde fuera existía una percepción distinta a la que tenían dentro del vestidor, pues el grupo consideraba que el trabajo realizado podía llevarlo a conseguir resultados. “Era más pesimista a lo exterior, porque acá cada charla que teníamos después de cada partido era que se habían hecho bien las cosas”, explicó. El delantero agregó que el problema estaba en que “nos hacían más goles de los que anotábamos, no éramos contundentes y no se nos daban los resultados”, aunque el equipo continuó trabajando.

Para el ‘Mudo’, el cambio no estuvo relacionado con una transformación mental, sino con la corrección de los errores que habían aparecido durante los partidos anteriores. El delantero señaló que el plantel trabajó para mejorar la definición y corregir aspectos que habían condicionado los marcadores. “Básicamente fue puro trabajo, fue corregir los errores que habíamos tenido”, comentó. También destacó que el grupo puso atención en la contundencia: “Corregir también que no éramos tan contundentes”. Desde su perspectiva, esa labor comenzó a reflejarse en los encuentros y permitió que Santos sumara los puntos que antes se le escapaban.

Dentro de esta etapa también aparece la relación entre Aguirre y Tahiel Jiménez. El delantero explicó que no considera al joven atacante como una competencia directa, pues ambos han compartido el campo y han logrado entenderse. “No es tanto competencia, hemos jugado juntos, me entiendo bien con él”, afirmó. Aguirre también habló de la satisfacción que le produce el momento de Tahiel y destacó el vínculo que tiene con su familia. “Me da mucho gusto por él, por su familia, que esté viviendo este momento”, señaló.

El delantero incluso expresó su deseo de que Tahiel pueda mantener su producción frente al arco, pues sus goles representan una aportación para el equipo. “Esperemos que siga igual, que siga metiendo goles para nosotros seguir con los tres puntos”, explicó.

Aguirre también recordó el respaldo de Alejandro Irarragorri durante esta etapa. De acuerdo con el delantero, el presidente de Santos mantuvo contacto con el grupo incluso cuando los resultados no acompañaban al equipo y les transmitió confianza para revertir la situación. “Aleco también siempre estuvo con nosotros, siempre, siempre a todos los partidos viajaba, en todos los entrenamientos estaba siempre motivándonos”, relató. Aguirre recordó además que Irarragorri les había planteado la posibilidad de alcanzar una racha de seis victorias, algo que finalmente ocurrió.

El reconocimiento también alcanzó al cuerpo técnico, la directiva y las distintas áreas que trabajan alrededor del plantel. “De todos en general, toda la directiva, el staff, todos. Ahora sí se siente todo”, concluyó Aguirre.