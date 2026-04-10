Dafne Quintero y Matías Grande ponen a México en semifinales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco puebla 2026

Este fin de semana a través de la señal de Claro Sports podrás disfrutar de las semifinales y finales de la primera parada del serial de Copas del Mundo de Tiro con Arco 2026

México llegará con cartas fuertes al fin de semana decisivo de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026. Matías Grande avanzó a las semifinales del recurvo varonil y Dafne Quintero hizo lo propio en el compuesto femenil, resultados que mantienen a la delegación tricolor en la pelea por las medallas individuales en la primera parada del circuito internacional.

Matías Grande firmó una actuación sólida en casa y se metió entre los cuatro mejores del recurvo varonil tras superar cuatro rondas en Puebla. El sonorense será el único mexicano que tendrá actividad el domingo 12 de abril en las finales de esta modalidad, una jornada en la que buscará convertir la localía en un impulso hacia la pelea por el oro.

El siguiente reto para Grande será de máxima exigencia. En semifinales se medirá al estadounidense Brady Ellison, uno de los nombres de mayor peso en el tiro con arco internacional, en un duelo que luce como uno de los platos fuertes de la sesión dominical.

Del otro lado apareció Dafne Quintero con otra jornada de nivel para la selección mexicana. La arquera coahuilense superó tres rondas en el compuesto individual para instalarse en semifinales, luego de dejar en el camino a Amanda Mlinaric, Madhura Dhamangaonkar y Jyothi Surekha Vennam, y con ello se convirtió en la única mexicana que disputará la fase de medallas en esta modalidad.

Quintero tendrá ahora una prueba de jerarquía ante la colombiana Sara López, rival a la que enfrentará el sábado 11 de abril. El cruce coloca a México ante una de las referencias históricas del compuesto femenil, en una semifinal que exigirá precisión absoluta desde la primera flecha.

La cosecha mexicana en Puebla no quedó limitada a las pruebas individuales. En recurvo por equipos, la tercia femenil integrada por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz rescató la medalla de bronce, una respuesta importante para una selección que volvió a mostrar fondo competitivo en un escenario de alto nivel.

En compuesto por equipos también hubo presencia tricolor en el podio. La rama femenil, con Andrea Becerra, Dafne Quintero y Ana Sofía Hernández, ganó el bronce tras imponerse a Turquía, mientras que el equipo varonil con Sebastián García, Juan Carlos y Máximo Méndez, también reaccionó después de semifinales y aseguró la tercera posición ante Dinamarca.

La etapa de Puebla abre el calendario 2026 de la Copa del Mundo de Tiro con Arco y se disputa del 7 al 12 de abril. El programa oficial marca las finales de compuesto para el sábado 11 y las de recurvo para el domingo 12, con transmisión para Latinoamérica a través de Claro Sports.

Así, el cierre del fin de semana en Puebla tendrá acento mexicano. Dafne Quintero buscará abrir la ruta el sábado en compuesto y Matías Grande intentará prolongar la ilusión el domingo en recurvo, en dos apariciones que resumen el buen momento del tiro con arco nacional y que pondrán a prueba su temple frente a rivales de élite.

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