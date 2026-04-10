Rubén Omar Romano cuestiona el nivel actual de Jardine en América: “Están desgastados”

El extécnico de América y Cruz Azul advierte presión en ambos equipos, cuestiona decisiones tácticas de Larcamón y señala desgaste en Jardine

El técnico analizó el presente de Cruz Azul y América | Imago 7

A un días del Clásico Joven entre Club América y Cruz Azul en el Clausura 2026, el contexto competitivo coloca a ambos equipos bajo máxima presión. Las Águilas regresan al Estadio Azteca llega tras perder sus dos clásicos previos del torneo y con riesgo de salir de zona de clasificación, mientras La Máquina, sublíder con 27 puntos, arrastra cinco partidos sin ganar y una goleada reciente en Concachampions ante LAFC.

En ese escenario, Rubén Omar Romano analizó en entrevista exclusiva con Claro Sports en W Radio la carga que enfrenta cada equipo en el resultado inmediato del sábado, destacando que el momento de ambos condiciona el partido.

“Yo creo que las responsabilidades están compartidas. Por supuesto, la derrota del Cruz Azul lo hace ver con mucha obligación sobre este clásico, pero el Azul está segundo. Es decir, el que está obligado también es América, porque América en un descuido puede quedar fuera de los ocho mejores. Yo creo que va a ser un buen partido, con ambos muy presionados; uno que no puede levantar al equipo, que viene jugando mal hace rato, y el otro que los últimos tres o cuatro partidos empezó a bajar su nivel y le ha costado recuperarlo”.

La goleada en Los Ángeles, punto crítico para La Máquina

La goleada 3-0 de LAFC sobre Cruz Azul en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup también fue parte central del análisis. Romano se enfocó en la gestión táctica de Nicolás Larcamón y en la falta de reacción durante el desarrollo del partido en Los Ángeles.

“El partido iba bien durante 15 o 20 minutos; había sido un equipo que interponía, que manejaba la pelota e incluso tuvo un par de chances de aproximación. Pero la realidad es que cuando modifica una sola pieza el técnico rival, se empareja el partido. No hubo reacción, no hubo reacción de Larcamón. Creo que la lectura de partido no fue la ideal y después no modificó mucho; no puso a otro arriba ni rompió una línea con un segundo delantero”.

En la portería celeste, el regreso de Kevin Mier tras lesión abre el debate sobre la titularidad frente a Andrés Gudiño, quien respondió durante su ausencia. Romano se inclinó por mantener la jerarquía del titular habitual si está en condiciones.

“Sí está bien Mier, yo creo que tendría que jugar. Ya tuvo dos partidos, jugó un poco más atrás, lo hizo muy bien sacando dos o tres pelotas mano a mano. Pero bueno, la realidad es que los dos tienen muy buenas condiciones”.

Desgaste en la plantilla azulcrema y errores en la reestructuración

Del lado de América, el ex entrenador señaló un desgaste estructural tras la etapa reciente del tricampeonato y cuestionó la adaptación de refuerzos, además de posibles tensiones internas en el plantel

“Es complicado. Llegó a cuatro finales consecutivas y no se ajustó a tiempo. La realidad es que los que trajo están en muy bajo nivel; no se han adaptado todavía. Les está costando mucho el desgaste. También creo que hay un desgaste con Brian cuando trajo al francés y creo que ahí debe haber algún malestar dentro del grupo. Se confiaron; tenían que haber visualizado que el campeonato no fue bien logrado, ya que se calificó en el repechaje y pasaron apenas. Tenía que haber una reestructuración poco a poco de un equipo que venía siendo victorioso”.

La continuidad de André Jardine también fue tema en la conversación. Romano reconoció el legado del técnico, pero advirtió señales de desgaste en el ciclo actual, dejando la decisión en manos de la directiva.

“Yo creo que es complicado. Hoy noto que en más de un torneo, por lo que logró, va a quedar en la historia del fútbol mexicano y del América. No se puede evaluar la calidad que tenga, pero hoy se ve que los momentos están un poco desgastados e incluso no está al mismo nivel que tuvo en otras temporadas. Se nota, pero esas son decisiones de la directiva en el día a día”.

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