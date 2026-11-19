Darwin Lom regresó lesionado a Bolivia y habló de las oportunidades que dejó pasar mientras esperaba renovar.

Darwin Lom termina su contrato con The Strongest | @darwinlom14

Darwin Lom dejó pasar otras oportunidades mientras esperaba renovar con The Strongest. Ahora, a pocas semanas del vencimiento de su contrato, el delantero guatemalteco ve difícil seguir en el club boliviano. El atacante regresó a Bolivia con una lesión en el tobillo derecho que podría dejarlo fuera del cierre del campeonato y, en declaraciones a Red Uno desde el aeropuerto de El Alto, admitió que su etapa con el Tigre puede estar llegando a su fin.

“No creo que me quede en The Strongest”, dijo Lom al ser consultado por su continuidad en declaraciones recogias por vision360. El guatemalteco explicó que desde junio venía buscando la renovación y que, mientras esperaba una respuesta, dejó pasar otras oportunidades. Ahora siente que ya no está en los planes del equipo, aunque aseguró que volvió para cumplir con su contrato, que vence el 13 de diciembre.

La lesión que podría dejar a Darwin Lom sin despedida en la cancha

El delantero se lesionó el 13 de noviembre en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, en la que Guatemala perdió 3-2 ante Canadá en El Trébol. Disputó los primeros 45 minutos y la Federación de Fútbol de Guatemala informó después que sufrió un esguince de grado I en el tobillo derecho, con un tiempo estimado de recuperación de tres a cuatro semanas.

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Ese plazo deja a Lom con poco margen para volver: el campeonato boliviano está previsto para terminar el mismo día en que vence su vínculo con The Strongest. El atacante aclaró que la lesión que sufrió con la Bicolor es distinta de la molestia en la rodilla izquierda que venía tratando durante la temporada. “No sé si voy a estar para el resto de la temporada, pero aquí estoy, cumpliendo mi contrato”, señaló.

Qué dijo Darwin Lom sobre su situación con Antonio Carlos Zago

La recuperación es una parte del problema. Lom también dejó entrever que perdió espacio con Antonio Carlos Zago, el último de los cinco entrenadores que, según contó, tuvo el equipo durante la temporada. Al preguntarle por qué quedó fuera de los planes del técnico brasileño, evitó dar detalles y dejó una frase: “La gente se merece la verdad, ahora no es el tiempo ni el lugar, pero pronto lo sabrán”.

La posible salida contrasta con su aporte en la liga boliviana: 12 goles en 19 partidos, un registro que lo ubica como el máximo anotador del Tigre. Desde Bolivia se menciona que clubes de Perú siguen su situación, aunque por ahora no hay un destino confirmado. Con la renovación en duda y el calendario de recuperación ajustado, también queda abierta la pregunta de si Lom volverá a vestir la camiseta aurinegra antes del 13 de diciembre.

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