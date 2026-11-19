La Selección Mexicana debuta en el torneo que se disputa en Qatar. Conoce el día y los canales para mirar el juego de la primera fecha del torneo

¿Cuándo juega México en el Mundial sub 17 vs Rumanía? Fecha y horario|Claro Sports

Pese a la tensa situación geopolítica en Medio Oriente, el Mundial sub 17 inicia este jueves en Qatar y la Selección Mexicana entrará en acción el fin de semana, cuando se enfrente a Rumanía en el primer partido dentro del Grupo K.

El Tricolor sub 17 va por su tercer título de este torneo, en el que será su participación 16 en 21 ediciones tras conseguir su boleto como el primer lugar de su grupo en las eliminatorias de Concacaf. Su rival en la jornada 1 será una selección que se estrena en este torneo, Rumanía, que dejó fuera a Portugal e Islandia dentro del Grupo A2 de las eliminatorias europeas para este torneo.

Iniciar con el pie derecho es vital en este tipo de torneos. Los dirigidos por Jürgen Castañeda buscarán sumar puntos previo a enfrentarse a Camerún y Venezuela la próxima semana en el Mundial sub 17 de Qatar.

MÁS INFORMACIÓN: La convocatoria de México para el Mundial sub 17

Fecha, horario y dónde ver en vivo el México vs Rumania del Mundial sub 17 Qatar 2026

El partido entre México y Rumanía lo podrás seguir este sábado 21 de noviembre a las 09:30 horas, tiempo del centro de México. En territorio mexicano por la señal de Canal 9, TUDN y ViX, además de que podrás seguir los partidos en directo online por Claro Sports.

Alineaciones probables: así juega México en la jornada 1 del Mundial sub 17

En el último partido amistoso de México, ante Costa de Marfil, Jurgen Castañeda mandó la siguiente alineación: José Miguel Corona en la portería; Dylan Martínez, Álvaro Velázquez, Alan Hernández y Gerson Gutiérrez en la defesa. En el centro del campo estuvieron Miguel Rivera, Jonathan De La Fuente y Ángel Reyes, con Matthew Arana, Da’vian Kimbrough y Adán Sánchez en el ataque.

Esta es la convocatoria de Rumanía:

PORTEROS: Tudor Cosa, Yanis Croitor, Victor Kroes.

DEFENSAS: Cosmin Matei, Lorand Bencze, Daniele Paul, Eduardo Corlat.

MEDIOS: Robert Corduneanu, Erik Manaila, David Loghin, Claudiu Stancu.

DELANTEROS: Rares Silitra, Eduardo Bodnar, Darius Bota.

Antecedentes del México – Rumania y últimos resultados

Será el primer partido entre estas selecciones en un Mundial sub 17, ya que la selección rumana nunca había disputado este torneo. A nivel mayor, hay cinco juegos entre México y Rumanía, con saldo de cuatro victorias del Tricolor y uno de los europeos, siendo el último antecedente un 3-1 en enero del 2000.

MÁS INFORMACIÓN: Estados Unidos declina participar en el Mundial sub 17

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito para ganar la jornada 1 en el Mundial sub 17?

Debido al historial de la Selección Mexicana en el Mundial sub 17, el Tricolor parte como favorito para ganar.