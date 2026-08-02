Santos Laguna

Renato Paiva pide paciencia con Santos: “Estamos muy cerca de llegar a lo que queremos”

Publicado por Redacción Claro Sports

El director técnico portugués habló previo al partido entre Santos Laguna y el América de la fecha 3 de la Liga MX

El entrenador portugués llevó a Toluca a la Liguilla
El entrenador portugués prepara el duelo ante Las Águilas | Imago7

Santos Laguna aún no conoce la victoria en el Apertura 2026 de la Liga MX. Después de dos derrotas consecutivas, frente a Monterrey y Atlas, el conjunto lagunero visitará este domingo al América en el Estadio Banorte, un reto en el que su entrenador, Renato Paiva, confía en comenzar a reflejar el crecimiento que busca para su equipo.

En entrevista con AS, el estratega portugués aseguró que regresar al futbol mexicano era una meta personal tras su paso por Toluca y la experiencia que vivió en Brasil. AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA.

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