¡Noventa minutos en el Azteca son muy largos! Las Águilas reviven ante Pumas y se jugarán la vida en CU

Las Águilas han construido su grandeza con noches épicas en Liguilla, muchas de ellas convertidas en títulos del fútbol mexicano

América y sus remontadas históricas. Imago 7

El Club América no solo es el equipo más ganador del fútbol mexicano, también es uno de los que ha forjado su historia a partir de momentos límite. Las remontadas forman parte del ADN azulcrema, especialmente en la Liguilla, donde ha sabido transformar escenarios adversos en capítulos históricos que terminaron en campeonatos.

Las Águilas volvieron a dar una prueba más de ello este domingo, tras verse abajo 1-3 ante los Pumas de la UNAM en la ida de los cuartos de final de la Liguilla por el título del Clausura 2026 y terminar igualando 3-3 en los minutos finales, para dejar la serie abierta y definir todo en Ciudad Universitaria.

Cardíaca eliminación al Cruz Azul en el Apertura 2024

Cruz Azul quedó eliminado ante América tras caer 3-4 en una semifinal del Apertura 2024 marcada por errores defensivos, polémicas arbitrales y un cierre lleno de tensión. La Máquina logró reaccionar en la segunda mitad pese a estar abajo en el marcador, acercándose con goles de Ignacio Rivero y Gabriel Fernández hasta empatar 3-3 al minuto 86 con una volea de Amaury Morales que encendió al estadio.

Sin embargo, cuando parecía que el equipo celeste tenía el pase a la final en sus manos, una jugada en el área derivó en un penal a favor del América tras revisión del VAR. Rodrigo Aguirre convirtió desde los once pasos en tiempo agregado para sellar el 3-4 definitivo, en medio de intensos reclamos por parte de jugadores y cuerpo técnico de Cruz Azul.

Rodrigo Aguirre silenció el Estadio Azul. Imago 7

La polémica continuó en los últimos minutos con una acción no sancionada sobre Gabriel Fernández y terminó de explotar tras el silbatazo final, cuando integrantes de Cruz Azul reclamaron airadamente al árbitro Adonai Escobedo en los túneles del estadio. Mientras América celebró su pase a la final, la eliminación dejó un ambiente de frustración y controversia en el conjunto celeste.

Semifinal Apertura 2013: reacción en casa

En el Apertura 2013, las Águilas enfrentaron a Toluca en semifinales con desventaja tras caer 2-1 en la ida en el Nemesio Diez. Sin embargo, en el Estadio Azteca lograron revertir la serie con un triunfo 2-0, suficiente para avanzar a la final.

Los goles de Aquivaldo Mosquera y Jesús Molina reflejaron un equipo que supo controlar el partido y aprovechar su localía, consolidando una remontada efectiva en una fase clave del torneo.

Clausura 2013: la noche más épica

La final del Clausura 2013 ante Cruz Azul es considerada una de las más dramáticas en la historia del fútbol mexicano. América llegó en desventaja y, durante el partido de vuelta, estuvo al borde de perder el título.

Sin embargo, en los últimos minutos cambió todo. Aquivaldo Mosquera recortó distancias y, en tiempo agregado, el portero Moisés Muñoz marcó el empate que llevó el partido a tiempos extra y posteriormente a penales. América terminó levantando el título en una remontada que quedó marcada como una de las más icónicas.

Moisés Muñoz, el héroe del título del 2013. Imago 7

Final Verano 2002: el título desde atrás

Una de las remontadas más importantes en la historia reciente del club llegó en la final del Verano 2002 ante Necaxa. América cayó 2-0 en el partido de ida, pero en la vuelta logró igualar la serie para llevarla al tiempo extra.

En ese escenario apareció Hugo Castillo, quien marcó el gol que le dio a las Águilas su noveno título de Liga. Fue una muestra de carácter en una final donde el equipo nunca perdió la convicción.

Temporada 1987-88: golpe de autoridad

En la final de la temporada 1987-88, América también supo venir de atrás ante Pumas. Tras perder la ida, el equipo respondió en el Azteca con un contundente 4-1 que le permitió quedarse con el campeonato.

Ese resultado no solo significó un título más, sino una muestra del poder ofensivo y la capacidad de reacción del equipo en escenarios decisivos.

Prode 1985: la madre de todas las remontadas

La final del Prode 1985 es, para muchos, la remontada más espectacular en la historia del América. Las Águilas cayeron 4-1 ante Tampico Madero en la ida, un resultado que parecía definitivo.

Sin embargo, en la vuelta lograron una hazaña: igualaron la serie y en tiempo extra sellaron el triunfo global 5-4 con goles de Eduardo Bacas, Ricardo Peláez y Ramón Ireta. Fue una noche que consolidó la identidad competitiva del club.

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