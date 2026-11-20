La Liga MX abandonó las jornadas simultáneas en 2005. Dos décadas después, los horarios pueden definir eliminaciones antes de que se jueguen los partidos

Hace 21 años, los 18 equipos del fútbol mexicano disputaban la última jornada al mismo tiempo. Las posiciones cambiaban con cada gol y nadie comenzaba su partido conociendo los resultados definitivos de sus competidores. El 26 de noviembre de 2005 fue la última ocasión en que los nueve encuentros de la fecha final se celebraron simultáneamente.

Aquella tarde hubo remontadas, eliminaciones inesperadas y equipos que dependieron de marcadores ajenos para clasificarse. El formato desapareció a partir de 2006 y el Apertura 2026 vuelve a mostrar sus consecuencias: algunos clubes podrían conocer su destino antes de disputar su último partido.

¿Cómo funcionaban las últimas jornadas simultáneas del fútbol mexicano?

Durante años, la Federación Mexicana de Fútbol estableció un horario único para los partidos de la última jornada. Los nueve encuentros comenzaban al mismo tiempo, con el objetivo de que los equipos involucrados en la lucha por la clasificación compitieran bajo las mismas condiciones.

La dinámica permitía que la tabla cambiara constantemente. Una anotación podía colocar a un equipo en puestos de Liguilla, pero otro gol en un estadio distinto podía eliminarlo minutos después. Ningún participante conocía de antemano el resultado definitivo de sus rivales directos.

En el Apertura 2005, los 18 clubes estaban divididos en tres grupos de seis. Los dos primeros de cada sector clasificaban a cuartos de final, mientras que los dos boletos restantes correspondían a los mejores equipos de la tabla general que todavía no hubieran avanzado.

El sábado 26 de noviembre de 2005, la FMF programó los nueve compromisos de la Jornada 17 a las 15:00 horas, tiempo del centro de México. Fue la última fecha final disputada bajo ese sistema.

¿Qué ocurrió exactamente el 26 de noviembre de 2005?

El Apertura 2005 llegó a su última jornada con seis equipos clasificados: América, Monterrey, Necaxa, Cruz Azul, Pachuca y Toluca. Los dos boletos restantes estaban provisionalmente en manos de Tigres y Tecos, pero Santos, Chivas, Atlas y Dorados todavía buscaban combinaciones favorables.

América ya había asegurado el liderato general con 38 puntos. Sin embargo, las posiciones restantes todavía podían modificarse y determinar los enfrentamientos de cuartos de final. Los nueve partidos se disputaron simultáneamente y dejaron los siguientes resultados:

Partido Resultado Monterrey vs América 4-1 Tecos vs Necaxa 3-2 Jaguares vs Santos Laguna 5-1 Atlas vs San Luis 1-0 Toluca vs Guadalajara 3-0 Atlante vs Tigres 2-0 Pumas vs Dorados 2-0 Pachuca vs Cruz Azul 0-0 Morelia vs Veracruz 2-1

Tecos remontó ante Necaxa y terminó con las esperanzas del Atlas

En el Estadio Tres de Marzo, Tecos recibió a Necaxa con la necesidad de ganar para asegurar su clasificación. Sin embargo, Ariel López adelantó a los Rayos al minuto 63 y dejó momentáneamente fuera de la Liguilla a los universitarios.

Mientras tanto, Atlas derrotaba 1-0 a San Luis con un gol de Danilo Vergne. La combinación colocó virtualmente a los rojinegros en cuartos de final, pero Daniel Ludueña empató para Tecos al minuto 71 y modificó nuevamente la clasificación.

Carlos María Morales completó la remontada con dos anotaciones, al 79 y al 85. Rodolfo Espinoza descontó para Necaxa al 87, pero el triunfo 3-2 permitió a Tecos alcanzar 24 puntos y quedarse con el séptimo lugar.

Los Zorros estuvieron virtualmente clasificados durante varios minutos. La cronología disponible sitúa su ingreso a puestos de Liguilla alrededor de las 16:26 horas y su salida a las 16:39, cuando Ludueña consiguió el empate. El equipo rojinegro terminó eliminado pese a vencer a San Luis.

Tigres clasificó pese a perder y Jaguares quedó eliminado tras ganar 5-1

En el Estadio Azteca, Tigres perdió 2-0 contra Atlante con goles de Horacio Cervantes y Patricio Galaz. Los felinos terminaron con 22 puntos y tuvieron que esperar los resultados de sus competidores para conocer su destino.

La situación más extraordinaria ocurrió en Chiapas. Jaguares goleó 5-1 a Santos Laguna con un triplete de Carlos Ochoa, además de las anotaciones de Luis Alonso Sandoval y Salvador Cabañas. Matías Vuoso descontó para los visitantes.

Con la victoria, Jaguares alcanzó 23 puntos obtenidos en la cancha, uno más que Tigres. Sin embargo, el equipo incumplió la regla 20/11, que exigía acumular 765 minutos de participación de futbolistas menores de 20 años y 11 meses durante el campeonato.

El incumplimiento representó una reducción de tres puntos en la tabla general. Jaguares terminó oficialmente con 20 unidades, por debajo de Tigres, que conservó el octavo puesto y avanzó a cuartos de final para enfrentar al líder América.

Toluca eliminó a Chivas en un partido que terminó con Oswaldo Sánchez expulsado

Guadalajara necesitaba ganar y esperar otros resultados, pero cayó 3-0 frente a Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

Israel López abrió el marcador al minuto 16, Rodrigo Díaz convirtió un penal al 73 y Mario Méndez sentenció el encuentro durante el tiempo añadido. La segunda anotación provocó un enfrentamiento entre Díaz y Oswaldo Sánchez, que terminó con la expulsión del portero rojiblanco.

Chivas cerró la fase regular con 19 puntos y apenas cuatro victorias en 17 partidos. Toluca, por su parte, alcanzó el quinto puesto y posteriormente conquistó el título bajo la dirección técnica de Américo Gallego.

Monterrey goleó al América y cuatro futbolistas compartieron el título de goleo

Monterrey derrotó 4-1 al América en el Estadio Tecnológico y aseguró el segundo lugar general con 35 puntos. Guillermo Franco y Alex Fernandes marcaron dos goles cada uno, mientras Kléber Boas descontó para las Águilas, que ya tenían garantizado el liderato.

En los otros encuentros, Pumas cortó una racha de seis derrotas consecutivas al vencer 2-0 a Dorados, con goles de Martín Cardetti y Joaquín Botero. Pachuca y Cruz Azul empataron sin anotaciones, mientras Morelia derrotó 2-1 a Veracruz. Al terminar la jornada quedaron definidos los cruces de cuartos de final: América contra Tigres, Monterrey frente a Tecos, Necaxa ante Pachuca y Cruz Azul contra Toluca.

Juego: ¿Puedes completar la tabla de goleo del Apertura 2005?

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¿Por qué se abandonaron las jornadas simultáneas en la Liga MX?

Después del Apertura 2005, la Federación Mexicana de Fútbol dejó de establecer un horario único para la última jornada. En el Apertura 2006, los clubes volvieron a disputar sus compromisos en sus horarios habituales, distribuidos durante el fin de semana.

El cambio estuvo relacionado con la importancia comercial de las transmisiones. Concentrar nueve partidos en una sola franja limitaba las posibilidades de las televisoras para distribuir encuentros, aprovechar audiencias y comercializar espacios publicitarios.

El periodista Raúl Sarmiento recordó, en declaraciones publicadas por ESTO, cómo se desarrollaban aquellas coberturas. Los comentaristas seguían varios monitores y recibían información constante de goles y cambios en la tabla.

La consecuencia fue que los clubes dejaron de disputar la última fecha bajo las mismas condiciones de información. Algunos comenzaron a conocer los resultados de sus competidores varias horas, e incluso días, antes de disputar sus propios encuentros.

¿Cómo puede afectar la falta de simultaneidad a la Jornada 17 del Apertura 2026?

El Apertura 2026 llega a su última jornada con Cruz Azul como líder general con 32 puntos, seguido por América y Chivas, ambos con 30. También permanecen abiertos los últimos tres boletos a cuartos de final, con Santos, Monterrey y León por delante de Pachuca, Tijuana, Pumas y Querétaro.

A diferencia de lo ocurrido en 2005, los nueve encuentros se disputarán entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre. Esta distribución puede provocar que algunos equipos conozcan sus posibilidades exactas, o incluso su eliminación, antes de saltar a la cancha.

Tijuana y Pachuca podrían eliminar a Pumas antes de que enfrente a Monterrey

Tijuana será el primero de los aspirantes a la Liguilla en disputar su encuentro. Los Xolos, décimos con 22 puntos, recibirán al Atlante el viernes a las 21:10 horas. Si ganan, llegarán a 25 unidades y quedarán fuera del alcance de Pumas, que solamente puede alcanzar 24.

La situación se complicaría todavía más si Pachuca, noveno también con 22 puntos, derrota a Toluca el sábado a las 16:50 horas. En ese escenario, Tuzos y Xolos llegarían a 25 unidades y se sumarían a Cruz Azul, América, Chivas, Toluca, Atlas y Santos, que ya tienen al menos esa cantidad.

Con ocho equipos por encima de su máximo posible, Pumas quedaría matemáticamente eliminado antes de recibir a Monterrey el sábado a las 19:00 horas.

La combinación también tendría consecuencias para Rayados. Los regiomontanos tienen 24 puntos y conocerán los resultados de Tijuana, Pachuca y Santos-León antes de comenzar su encuentro. Dependiendo de esos marcadores, sabrán si necesitan ganar, si un empate les alcanza o si deben considerar la diferencia de goles.

Santos y León podrían asegurar la Liguilla antes de que jueguen sus competidores

Santos, sexto con 25 puntos, recibirá a León, octavo con 23, el sábado a las 17:00 horas. El resultado tendrá consecuencias inmediatas para los dos equipos y para los aspirantes que todavía no hayan disputado su último compromiso.

Si los Guerreros ganan, llegarán a 28 puntos y asegurarán su clasificación. Una victoria de la Fiera la colocaría con 26, también suficientes para obtener el boleto a cuartos de final.

El equipo derrotado quedaría expuesto al resultado en Ciudad Universitaria. Particularmente León, que podría terminar con 23 puntos y ser superado por varios competidores. Así, el Pumas-Monterrey comenzará con el resultado definitivo de Santos-León ya conocido. Los entrenadores podrán ajustar sus objetivos de acuerdo con la posición que ocupen en ese momento.

América podría cambiar las condiciones del Chivas-Cruz Azul desde el sábado

La pelea por el liderato también estará condicionada por los horarios. América, segundo con 30 puntos, visitará a Tigres el sábado a las 21:00 horas. Chivas y Cruz Azul se enfrentarán hasta el domingo a las 17:07 en el Estadio Akron.

Si las Águilas ganan, alcanzarán 33 unidades y tomarán provisionalmente el primer puesto. En ese escenario, Cruz Azul necesitará derrotar a Guadalajara para asegurar el liderato.

Para Chivas, una victoria también significaría llegar a 33 puntos, aunque tendría que superar a las Águilas en los criterios de desempate, donde tienen una desventaja importante. Dependiendo del marcador del sábado, los rojiblancos podrían comenzar el encuentro con la necesidad de ganar por una diferencia específica para aspirar a la cima.

Si América empata o pierde contra Tigres, en cambio, el ganador del Chivas-Cruz Azul terminará como líder general. En caso de empate entre los rojiblancos y la Máquina, Cruz Azul conservará el primer lugar.

Atlas y Toluca también conocerán sus necesidades para definir posiciones

La diferencia de horarios no solamente afecta a los equipos que buscan clasificarse. También puede influir en la posición final de los clubes que ya tienen asegurado su boleto.

Atlas, quinto con 27 puntos, visitará a FC Juárez el viernes a las 21:00 horas. Si gana, alcanzará 30 unidades y obligará a Toluca, cuarto también con 27, a buscar un resultado que le permita conservar su posición.

Los Diablos Rojos recibirán a Pachuca hasta el sábado. Por tanto, conocerán el resultado de los rojinegros antes de comenzar y podrán calcular los puntos que necesitan, considerando también los criterios de desempate. Estas posiciones resultan importantes porque determinan los enfrentamientos de cuartos de final y las ventajas deportivas correspondientes a los clubes mejor ubicados.

Querétaro podría disputar el último partido de la jornada ya eliminado

Querétaro, duodécimo con 20 puntos, recibirá a Necaxa el domingo a las 19:10 horas, en el último encuentro de la fase regular. Los Gallos solamente pueden llegar a 23 unidades, por lo que necesitan una combinación favorable de resultados para conservar posibilidades de clasificación.

Si Tijuana y Pachuca ganan sus partidos, ambos alcanzarán 25 puntos y dejarán a Querétaro matemáticamente eliminado desde el sábado, sin importar lo que ocurra frente a Necaxa.

Incluso si alguno de esos resultados no se produce, las victorias de otros competidores podrían cerrar sus posibilidades antes del domingo. En consecuencia, Gallos podría disputar su último partido sabiendo que no tiene opciones de alcanzar la Liguilla.

La principal diferencia entre 2005 y 2026 no está en la legitimidad de los resultados, sino en la información disponible para los participantes. Con horarios escalonados, un entrenador puede saber qué marcador necesita, cuántos goles debe buscar o si su equipo ya está eliminado antes de comenzar.

Hace 21 años, Tigres, Tecos, Atlas y Jaguares resolvieron su destino mientras disputaban simultáneamente sus últimos encuentros. En el Apertura 2026, varios clubes podrían conocerlo desde horas o días antes.