Santiago Baños y sus números con América: nueve títulos y un tricampeonato histórico en su gestión

Su gestión al frente de la presidencia deportiva ha combinado resultados con críticas

Santiago Baños ha sido uno de los principales responsables de la construcción del América que conquistó nueve títulos desde 2017, una etapa marcada por campeonatos, decisiones deportivas cuestionadas y un tricampeonato que colocó a Las Águilas en la historia de los torneos cortos de la Liga MX. Su gestión al frente de la presidencia deportiva ha combinado resultados con críticas de la afición, principalmente por la contratación de refuerzos y el rendimiento del equipo en distintas etapas.

Desde su llegada a la presidencia deportiva del América en 2017, Santiago Baños ha encabezado un proyecto que suma cuatro campeonatos de Liga MX, además de títulos nacionales e internacionales. Su administración ha estado acompañada de cambios en el cuerpo técnico, movimientos en la plantilla y decisiones que han influido en el desempeño del conjunto azulcrema.

El primer campeonato de Liga MX durante su gestión llegó en el Apertura 2018, cuando América derrotó a Cruz Azul en la final. Meses después, las Águilas ampliaron su palmarés con la Copa MX del Clausura 2019. Sin embargo, el equipo atravesó posteriormente un periodo sin conquistar la liga, situación que incrementó los cuestionamientos hacia la directiva y su política de contrataciones.

Los nueve títulos de Santiago Baños como presidente deportivo del América

La gestión de Santiago Baños acumula nueve trofeos oficiales, distribuidos entre cuatro campeonatos de Liga MX, una Copa MX, dos Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup. Estos son los títulos obtenidos por América desde su llegada a la presidencia deportiva:

4 títulos de Liga MX: Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024

1 Copa MX: Clausura 2019

2 Campeón de Campeones: 2018-2019 y 2023-2024

1 Supercopa de la Liga MX: 2024

1 Campeones Cup: 2024

Total: 9 títulos oficiales

El momento más importante de su administración llegó entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, cuando Las Águilas conquistaron tres campeonatos consecutivos de Liga MX. Bajo la dirección técnica de André Jardine, las Águilas terminaron con cinco años sin levantar el trofeo de liga y posteriormente consiguieron el primer tricampeonato en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano.

Del cuestionamiento de la afición a una etapa de títulos

A pesar de los resultados, la gestión de Santiago Baños no ha estado exenta de críticas por parte de los seguidores americanistas. Los fichajes, la conformación de la plantilla y las eliminaciones en distintas competencias provocaron inconformidad, incluso con peticiones para que abandonara su cargo. La ausencia de campeonatos de liga entre 2019 y 2023 representó uno de los periodos de mayor presión para su administración.

La llegada de André Jardine en 2023 marcó un cambio en los resultados deportivos del América. El entrenador brasileño consiguió tres títulos consecutivos de Liga MX y encabezó una etapa en la que el conjunto azulcrema también sumó trofeos complementarios. La continuidad del proyecto permitió transformar un periodo de cuestionamientos en una cosecha de campeonatos.