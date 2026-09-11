Tigres deja vacante el número 10 de Gignac para el Apertura 2026

El Apertura 2026 marcará el inicio de una nueva etapa para los felinos después de más de una década con el delantero francés

El 10 de Gignac se queda sin dueño en Tigres | Imago7

Para los aficionados de Tigres, el número 10 quedó marcado por lo realizado durante más de una década por André-Pierre Gignac y en el Apertura 2026 de la Liga MX tendrá un significado especial: ningún jugador de la plantilla auriazul portará el dorsal con el que el francés se convirtió en el máximo goleador en la historia del club.

Gignac no entró en los planes deportivos de Tigres para el Apertura 2026 y no fue registrado para disputar el torneo, poniendo fin a una era que comenzó con su llegada a México durante el verano de 2015 y que estuvo marcada por goles, campeonatos y momentos históricos.

Tigres incorporó cinco refuerzos para afrontar el nuevo torneo, pero ninguno utilizará el emblemático número 10 que quedó disponible tras la salida del delantero francés.

¿Quién utilizará el número 10 de Gignac en Tigres?

Tigres disputará el Apertura 2026 sin un futbolista utilizando el número 10 que Gignac convirtió en uno de los dorsales más representativos de la historia reciente de la institución.

Los cinco jugadores incorporados para este torneo eligieron otros números, dejando vacante el número con el que brilló el galo en los felinos.

El uruguayo Emiliano Gómez utilizará el 9, mientras que Guillermo “Memote” Martínez llevará el 22, el defensor argentino Alan Franco portará el 15, Mauro Lainez tendrá el 19 y Ricardo Monreal llevará el 21.

De esta manera, el 10 permanecerá vacante durante el primer torneo de Liga MX después de que Gignac dejara de formar parte de la plantilla registrada de Tigres.

El número 10 quedó marcado por la historia de Gignac

Utilizar ese dorsal después del francés tampoco representa una responsabilidad menor.

Gignac llegó a Tigres en 2015 y terminó convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club con 219 goles oficiales.

Durante su etapa conquistó 12 campeonatos con los felinos: cinco títulos de Liga MX, cuatro Campeón de Campeones, dos Campeones Cup y una Concacaf.

El francés también dejó su huella en el Clásico Regio, donde terminó convertido en el máximo anotador histórico de la rivalidad con 15 goles.

Su último tanto como jugador de Tigres llegó precisamente frente al Monterrey, cuando marcó al minuto 91 para entregar a los felinos la victoria 1-0 en el Clásico Regio 142.

Ahora Tigres regresará al Gigante de Acero sin Gignac y también sin alguien utilizando su número.

Gignac no jugará el Apertura 2026 de la Liga MX

André-Pierre Gignac no fue registrado por Tigres para disputar el Apertura 2026 y tampoco formará parte de otro equipo de la Liga MX durante el torneo una vez cerrado el periodo correspondiente de registros.

Sin embargo, el delantero francés no ha anunciado oficialmente su retiro del futbol profesional.

Su futuro permanece pendiente después de terminar su etapa deportiva con Tigres, mientras el club comienza a construir una nueva ofensiva con jugadores como Emiliano Gómez y Memote Martínez.

La primera temporada sin el histórico delantero tendrá así una imagen particular: Gignac ya no estará en la cancha, pero su 10 tampoco tendrá nuevo dueño.

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