¡Santiago Buitrago lo vuelve a intentar! Queda segundo en la etapa 19 de la Vuelta; Eddie Dunbar es el ganador

El colombiano luchó hasta el último kilómetro por la victoria en la etapa 19 de la Vuelta a España. Eddie Dunbar ganó y el colombiano terminó segundo.

Santiago Buitrago, segundo en la etapa 19 | JORGE GUERRERO / AFP.

La montaña volvió a ser protagonista en la Vuelta a España 2026 y la etapa 19 entregó una nueva jornada de emociones para el ciclismo colombiano. Santiago Buitrago volvió a ser uno de los grandes protagonistas del día, se metió en la fuga, defendió con valentía la camiseta de líder de la montaña y llegó a soñar con una victoria que finalmente se le escapó en los últimos kilómetros. El triunfo quedó en manos del irlandés Eddie Dunbar, mientras que el bogotano cruzó la meta en la segunda posición.

Desde los primeros kilómetros quedó claro que la escapada tendría un papel determinante. Un grupo numeroso tomó distancia del pelotón y allí apareció Buitrago, quien nuevamente buscaba una oportunidad para conseguir su primera victoria en esta edición de la Vuelta. El colombiano ya había sido segundo en la etapa 14, entre Jaén y Sierra de la Pandera, por lo que la jornada representaba una nueva posibilidad de conseguir el anhelado triunfo.

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Buitrago, protagonista en la lucha por la montaña

La carrera avanzó con un ritmo intenso, especialmente en los ascensos y descensos. Buitrago no solamente tenía la victoria de etapa entre sus objetivos: también debía defender el liderato de la clasificación de la montaña. El corredor bogotano lució durante buena parte de la jornada la camiseta de pepas azules y estuvo atento a los movimientos que podían poner en riesgo su ventaja.

En el Puerto de las Abejas, primer puerto de montaña del día, Andreas Leknessund pasó en primer lugar, mientras Buitrago continuaba dentro del grupo de escapados. Más adelante, la carrera volvió a acelerarse en el Puerto del Viento, donde Eddie Dunbar tomó protagonismo y consiguió coronar primero. Buitrago también buscó sumar puntos para la clasificación de la montaña y mantuvo su presencia en los movimientos importantes.

Carapaz agitó la carrera y el pelotón reaccionó

Mientras la fuga tomaba cada vez más ventaja, Richard Carapaz decidió mover la carrera en el descenso del Puerto del Viento. El ecuatoriano, que había perdido tiempo en la contrarreloj de la jornada anterior, atacó buscando recuperar terreno y obligó a reaccionar a varios corredores de la clasificación general. Enric Mas y el Movistar Team tuvieron que permanecer atentos para defender la camiseta roja.

La situación se estabilizó posteriormente y un grupo de 16 corredores quedó al frente, con Buitrago entre ellos. El pelotón llegó a estar más de seis minutos por detrás, dejando claro que la victoria de etapa estaba cada vez más encaminada hacia los hombres de la escapada. El colombiano seguía resistiendo y esperando el momento adecuado para lanzar su apuesta definitiva.

Peñas Blancas, el escenario del desenlace

Todo quedó por definirse en el ascenso final a Peñas Blancas, un puerto de 18,8 kilómetros al 6,5 por ciento de pendiente media y con la meta ubicada en lo más alto. Allí se rompió definitivamente la fuga. Buitrago permaneció entre los hombres que luchaban por el triunfo y, a medida que los kilómetros desaparecían, la ilusión colombiana crecía.

A falta de pocos kilómetros, el bogotano seguía firme en cabeza y llegó a quedarse como uno de los principales candidatos al triunfo. Incluso en los últimos metros tomó la delantera en solitario. A 900 metros de la meta, Buitrago se lanzó decidido por la victoria, pero Eddie Dunbar venía remontando con mucha fuerza desde atrás.

Dunbar remata y Buitrago vuelve a ser segundo

El irlandés consiguió acercarse en el tramo definitivo y, pese a la resistencia del colombiano, terminó alcanzándolo. Buitrago lo intentó hasta el último metro, pero Dunbar fue más fuerte en el remate y cruzó primero la línea de meta para quedarse con una de las victorias más importantes de su Vuelta a España. El colombiano terminó segundo, después de protagonizar una extraordinaria jornada de montaña.

Aunque el triunfo volvió a escaparse, Buitrago dejó una de las imágenes más importantes para Colombia en esta edición de la Vuelta. El bogotano demostró nuevamente su capacidad para pelear en los grandes puertos, defendió su camiseta de líder de la montaña y estuvo a pocos metros de conseguir esa victoria que tanto ha buscado durante la carrera.

La etapa 19 terminó así con sabor agridulce para el ciclismo colombiano: Eddie Dunbar celebró en lo más alto de Peñas Blancas, mientras Santiago Buitrago volvió a subir al segundo escalón del podio. El bogotano tendrá ahora el objetivo de conservar la camiseta de la montaña hasta el final de la Vuelta y cerrar en Granada una participación en la que ha sido uno de los grandes protagonistas colombianos.

Clasificación de la Etapa 19 de la Vuelta a España 2026

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Eddie Dunbar (PQ36.5) 5:00:54 2. Santiago Buitrago (BHV) (COL) 0:14 3. Thomas Gloag (PQ36.5) 0:23 4. Urko Berrade (EQP) 0:44 5. Marcel Camprubí (PQ36.5) 1:44 6. Andreas Leknessund (UXM) 2:01 7. Gillaume Martin (GFU) 2:11 8. Chris Hamilton (TPP) 2:39 9. Kevin Vermaerke (UAE) 3:03 10. Sergio Samitier (COF) 3:17

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

Nombre Equipo Tiempo 1.Enric Mas Movistar Team 65:52:03 2.Primoz Roglic Team Red Bull – BORA – hansgrohe +1:37 3.Felix Gall Decathlon CMA CGM Team +3:01 4.Richard Carapaz EF Education – EasyPost +5:17 5.Oscar Onley Netcompany INEOS +6:03 6.Jakob Omrzel Bahrain – Victorious +7:06 7.Clément Berthet Groupama – FDJ United +7:57 8.Cristian Rodríguez XDS Astana Team +8:21 9. Mattias Skjelmose Lidl – Trek +9:06 10. Harold Tejada XDS Astana Team +10:27

¿Cómo les fue a los colombianos este 11 de septiembre en La Vuelta a España?

Nombre Posición – Equipo Tiempo 2. Santiago Buitrago (BVI) 14” 20. Harold Tejada (XAT) 5:41” 32. Juan Rodríguez (EFE) 8:18” 103. Juan Martínez (TPP) 28:52” 122. Iván Sosa (EKP) 34:13”

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