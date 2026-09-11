Amarini Villatoro y el dato que alimenta la ilusión de Cartaginés ante Saprissa

El entrenador se ilusiona con avanzar de ronda en la Copa Centroamericana 2026.

Cartaginés igualó con Saprissa en el primer duelo de cuartos | @CartaginesCR

Amarini Villatoro mantiene intacta la ilusión de llevar a Cartaginés a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. El entrenador guatemalteco valoró el empate 2-2 conseguido como visitante frente a Saprissa en la ida de los cuartos de final y, aunque reconoció que quedó una sensación agridulce por haber estado cerca de la victoria, destacó la actuación de sus dirigidos antes de definir la eliminatoria en casa.

“Demostramos que podemos pelear la serie. Venimos de visita donde el rival en la copa había sido contundente y no había cedido puntos y estuvimos a minutos de ganar, y eso habla”, aseguró Villatoro. El estratega consideró que Cartaginés tuvo buenos momentos durante el inicio de ambos tiempos, aunque reconoció que la falta de contundencia para cerrar el encuentro permitió la reacción de Saprissa. “Nos vamos con ese sabor agridulce, con esa sensación que pudimos haberlo ganado”, admitió.

Amarini Villatoro apuesta por la fortaleza de Cartaginés en casa

Ahora la serie se trasladará al estadio José Rafael “Fello” Meza, un escenario en el que Villatoro encuentra uno de sus principales motivos para confiar en la clasificación. “Ahora vamos a casa donde todos los partidos los hemos ganado y eso es un buen dato que nos pone en la pelea”, señaló el entrenador guatemalteco, que buscará aprovechar la localía para superar a uno de los clubes de mayor tradición de Costa Rica.

Villatoro también dejó claro que el empate en casa de Saprissa no garantiza nada y que Cartaginés deberá corregir errores para avanzar a semifinales. El técnico apuntó especialmente a mantener la concentración durante todo el encuentro y mejorar la toma de decisiones cuando el equipo llegue al último sector del campo.

“Todos los partidos son de aprendizaje y este nos dejó saber estar concentrados durante todo el juego, tener mayor claridad y la toma de decisiones al momento de atacar”, explicó. Después de competir de igual a igual como visitante, el técnico guatemalteco tendrá ahora la posibilidad de buscar la clasificación frente a su propia afición.

El desafío representa además una nueva oportunidad para que Amarini Villatoro continúe dejando su huella en el fútbol costarricense. Cartaginés llegará al partido de vuelta con la serie abierta y con la confianza que genera su rendimiento como local, mientras el guatemalteco intentará conducir a los brumosos a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026.

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