Los números de Nicolas Larcamón en Cruz Azul: Estadísticas positivas, resultados insuficientes

El técnico argentino se va tras 47 partidos desde su llegada en el Apertura 2025, con 24 triunfos, 16 empates y 7 derrotas

Nicolás Larcamón y sus números en su paso por Cruz Azul. | Imago 7

Cruz Azul hizo oficial la salida de Nicolás Larcamón antes del cierre del Clausura 2026, tras una racha de nueve juegos sin victorias que terminó por marcar su salida. La decisión llega en un momento clave del torneo, con la Liguilla en puerta y la exigencia interna centrada en la obtención de títulos.

El técnico argentino dejó un balance estadístico que, en términos generales es positivo. Sin embargo, los resultados en instancias decisivas, torneos internacionales y la falta de buenos resultados en las últimas semanas, pesaron más que los números, en un proyecto que tenía como objetivo principal ganar campeonatos.

Comunicado Oficial: Cambio en la Dirección Técnica. pic.twitter.com/mAbdUtTklP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

¿Qué números dejó Nicolás Larcamón en Cruz Azul?

Larcamón dirigió un total de 47 partidos desde su llegada en el Apertura 2025. En este periodo registró 24 victorias, 16 empates y 7 derrotas, con una efectividad de 62.4 por ciento.

Durante su gestión, logró una racha de nueve partidos sin perder en el Apertura 2025, lo que colocó al equipo en la parte alta de la tabla. No obstante, el cierre de su ciclo estuvo marcado por una racha de nueve partidos sin ganar entre Liga MX y la Concacaf Champions Cup 2026.

El Clausura 2026 evidenció un descenso en los resultados. Tras un buen arranque, con el que se le colocó como uno de los grandes favoritos para levantar el título, Cruz Azul terminó cayéndose en el rendimiento y el estratega deja al equipo en la cuarta posición con 30 puntos, además de haber sido eliminado en los cuartos de final de la Concachampions ante Los Angeles FC con marcador global de 4-1.

En otras competencias, el equipo también quedó fuera de la Leagues Cup 2025 en fase de grupos, tras caer de manera estrepitosa 7-0 ante Seattle Sounders. A este tropiezo, se agregó su eliminación en la Copa Intercontinental 2025 frente al Flamengo.

En Liga MX, su mejor resultado fue alcanzar las semifinales del Apertura 2025, sin lograr avanzar a la final, al ser eliminado por los Tigres por mejor posición en la tabla, con marcador global de 2-2.

La última victoria de Larcamón en liga se registró el 7 de marzo de 2026 ante Atlético de San Luis (3-0), mientras que su último triunfo en cualquier competencia fue el 10 de marzo frente a Monterrey (3-2) en la Concacaf. Hoy, su ciclo concluyó tras el empate 1-1 ante Querétaro en la Jornada 16.

Aunque los números reflejan estabilidad en resultados, el proyecto no alcanzó finales ni títulos. En menos de un año, Cruz Azul quedó fuera de cinco competencias u oportunidades de campeonato, lo que llevó a la directiva a tomar la decisión de finalizar el proceso.

De forma inmediata, Joel Huiqui y Sergio Pinto asumirán como técnicos interinos para encarar el cierre del Clausura 2026 y la Liguilla, mientras la directiva define al nuevo entrenador.

Larcamón, en Cruz Azul (Apertura 2025 – Clausura 2026):

Partidos: 47

Victorias: 24

Empates: 16

Derrotas: 7

Efectividad: 62.4%

Mejor resultado: Semifinales en el Apertura 2025.

Fracasos destacados: Goleada 7-0 ante Seattle Sounders (Leagues Cup 2025), eliminado por Tigres en semifinales Apertura 2025, eliminación Copa Intercontinental 2025 ante Flamengo, eliminación Concachampions 2026, racha de nueve partidos sin ganar.

Vicente Sánchez, el antecedente inmediato en Cruz Azul

Antes de la llegada de Nicolás Larcamón, Vicente Sánchez estaba al mando del equipo en el Clausura 2025, tras la salida de Martín Anselmi. Su etapa estuvo marcada por resultados y un título internacional.

Sánchez dirigió 28 partidos, con 18 victorias, 8 empates y 2 derrotas, alcanzando una efectividad cercana al 74 por ciento. Durante ese periodo, el equipo mantuvo una racha de 19 partidos sin perder. El logro principal de su gestión fue la conquista de la Concacaf Champions Cup 2025, además de llevar al equipo a semifinales en la Liga MX.

A pesar de estos resultados, la directiva optó por un cambio de proyecto de cara al Apertura 2025, decisión que derivó en la llegada de Larcamón.

Hoy, con la salida del técnico argentino, Cruz Azul vuelve a un punto de definición en el banquillo. Mientras Huiqui y Pinto toman el control de forma interina, el club inicia la búsqueda de un entrenador que cumpla con la exigencia principal: competir y ganar títulos.

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