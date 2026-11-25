El argentino volverá a dejar un banquillo por desgaste. Su historia incluye renuncias, despidos y salidas después de conquistar títulos

Antonio Mohamed y sus salidas intempestivas | Claro Sports

Antonio Mohamed volverá a despedirse de un equipo cuando todavía tiene objetivos importantes por disputar. El entrenador argentino anunció que dejará al Toluca al finalizar la Liguilla del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental, pese a haber conquistado seis títulos durante su etapa con los Diablos Rojos. Su decisión, tomada después de casi dos años al frente del conjunto mexiquense, vuelve a colocar bajo la lupa una característica de su trayectoria: la dificultad para prolongar sus ciclos después de periodos de máxima exigencia, incluso cuando los resultados acompañan su trabajo.

“Me voy porque este equipo merece toda mi energía y después de dos años ya no la tengo”, aseguró el Turco al explicar que necesita descansar y que su salida no responde a una propuesta de otro club. Sus palabras recuerdan otras despedidas en las que también habló de cansancio, aunque su historial presenta distintos escenarios. Mohamed ha renunciado por motivos personales, ha terminado relaciones de común acuerdo y también ha sido despedido, por lo que no todas sus etapas pueden explicarse como una pérdida de interés por continuar.

Antonio Mohamed y sus despedidas por desgaste: de Colón a Pumas

Una de las primeras señales de este patrón apareció en septiembre de 2010, cuando renunció a Colón de Santa Fe después de dos años y medio. El equipo argentino atravesaba una etapa de resultados negativos, pero Mohamed también reconoció que ya no se sentía con la misma fuerza para continuar. “Mis energías no son las mismas que tenía antes”, expresó durante su despedida, una explicación que, más de 16 años después, guarda semejanzas con el argumento utilizado para anunciar su salida del Toluca.

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Su siguiente experiencia en Independiente terminó apenas 11 meses después, en septiembre de 2011, cuando presentó su renuncia tras una derrota frente a Boca Juniors y una serie de enfrentamientos con aficionados. Aunque había conquistado la Copa Sudamericana de 2010, los malos resultados posteriores y la presión alrededor del equipo precipitaron su marcha. El entrenador consideró que ya no tenía las fuerzas necesarias para mantenerse en el cargo, por lo que decidió poner fin a una etapa que había comenzado con un título internacional.

En Tijuana, la despedida tuvo un contexto completamente distinto. Mohamed conquistó el Apertura 2012 y abandonó el club en mayo de 2013, después de conducirlo hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores. En aquella ocasión, el argentino explicó que necesitaba regresar a su país para estar cerca de su familia y descartó que tuviera un acuerdo con otra institución. Su decisión llegó después de un año y ocho meses en el banquillo fronterizo, cuando los Xolos todavía disfrutaban de uno de los mejores momentos de su historia.

El caso de Pumas, en diciembre de 2023, fue todavía más parecido a lo sucedido ahora en Toluca. Mohamed dejó al conjunto universitario después de ocho meses, pese a que había conseguido llevarlo hasta las semifinales del Apertura 2023. El estratega reconoció que necesitaba un descanso mental y que no contaba con la energía suficiente para continuar. Además, ofreció disculpas por no completar su contrato y dejó el proyecto en manos de Gustavo Lema, quien había formado parte de su cuerpo técnico durante varios años.

América, Monterrey y Atlético Mineiro: cuando los títulos tampoco garantizaron su continuidad

El América vivió una de las separaciones más controvertidas de la carrera de Mohamed, quien dejó el equipo después de conquistar el Apertura 2014. El argentino solamente permaneció un año en Coapa y su salida estuvo marcada por diferencias con la directiva encabezada en el área deportiva por Ricardo Peláez. Aunque el entrenador había manifestado su intención de continuar, no consiguió renovar su contrato y anunció su despedida antes de disputar la final frente a Tigres. “Mi dignidad está por encima de cualquier cosa”, declaró al referirse a su situación con las Águilas.

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Monterrey fue el club en el que Mohamed consiguió sostener uno de sus proyectos más prolongados, aunque también terminó por marcharse en dos ocasiones. Su primera etapa comenzó en febrero de 2015 y concluyó en mayo de 2018, después de tres años y tres meses. Durante ese periodo conquistó la Copa MX y disputó dos finales de Liga MX, pero las derrotas frente a Pachuca y Tigres, además de la eliminación ante Tijuana en los cuartos de final del Clausura 2018, marcaron el cierre de su ciclo. La institución anunció entonces una separación de común acuerdo.

El Turco regresó a Rayados en octubre de 2019 y consiguió el título del Apertura 2019, además de la Copa MX 2020, pero su segunda etapa tampoco superó los 14 meses. La eliminación frente a Puebla en el repechaje del Guard1anes 2020 provocó una nueva crisis deportiva y Mohamed presentó su renuncia, aceptada por la directiva. Años después, el argentino relató que comenzó a pensar en su despedida tras conquistar la Copa durante la pandemia, cuando dejó el estadio y sintió que su ciclo había llegado a su fin.

En Atlético Mineiro no fue Mohamed quien decidió abandonar el proyecto. El entrenador fue destituido el 22 de julio de 2022 después de poco más de seis meses en Brasil, pese a haber conquistado el Campeonato Mineiro y la Supercopa de Brasil. Su equipo acumuló 27 victorias, 13 empates y cinco derrotas en 45 partidos, pero el rendimiento futbolístico, la eliminación en la Copa de Brasil y los resultados recientes provocaron que la directiva optara por un cambio. Este antecedente demuestra que sus ciclos cortos no siempre han sido consecuencia de una renuncia voluntaria.

Las etapas más breves de Mohamed y el desafío de su despedida del Toluca

El Celta de Vigo y Huracán también forman parte de los proyectos que terminaron antes de lo previsto. En España, Mohamed llegó al Celta en julio de 2018 y fue destituido en noviembre, después de poco más de cuatro meses. Su última experiencia con Huracán duró de enero a abril de 2019 y terminó con una renuncia tras la derrota frente a Emelec en la Copa Libertadores. El argentino reconoció que no había conseguido cumplir los objetivos y asumió la responsabilidad por los resultados. También había dirigido al Globo en 2013, cuando se marchó después de una serie de derrotas en la segunda división argentina.

La llegada a Toluca en diciembre de 2024 representó una nueva oportunidad para construir un proyecto ganador, y los resultados superaron las expectativas. El Turco conquistó dos títulos de Liga MX, una Copa de Campeones de la Concacaf, una Leagues Cup, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup, además de obtener la clasificación al Mundial de Clubes de 2029. Sin embargo, el éxito deportivo no modificó su decisión de retirarse temporalmente del banquillo, al considerar que el desgaste acumulado durante dos años le impide mantener la misma intensidad para afrontar otra temporada.

Mohamed ha demostrado que puede conquistar títulos sin permanecer demasiado tiempo en una institución, pero también que sus despedidas responden a circunstancias diferentes. En Colón, Pumas y Toluca habló abiertamente de falta de energía; en Tijuana priorizó a su familia; en América existieron diferencias con la directiva y en Celta y Atlético Mineiro fue cesado. Ahora, el argentino pretende cerrar su historia con los Diablos Rojos mediante un último desafío en la Liguilla y la Copa Intercontinental, consciente de que su salida llegará por decisión propia, incluso después de haber construido una de las etapas más exitosas del club.

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