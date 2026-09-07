Toluca recibe ofertas por Helinho, pero quiere retenerlo y renovarlo

El brasileño ha despertado interés en el mercado internacional, aunque la directiva escarlata mantiene como prioridad su continuidad

Toluca quiere mantener una de las piezas fundamentales de la etapa más ganadora de su historia. Francisco Suinaga, presidente de los Diablos Rojos, confirmó que el club ha recibido ofertas importantes por Helinho, aunque por ahora ninguna ha provocado que la directiva cambie su intención de conservar al brasileño.

El atacante se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del proyecto escarlata y su rendimiento también ha llamado la atención fuera de México. Helinho suma 71 partidos con Toluca y 29 colaboraciones de gol, números que acompañan su protagonismo dentro de un equipo que ha acumulado seis títulos desde 2025.

Suinaga explicó en exclusiva para Claro Sports en W Radio que existió un acuerdo con el futbolista para dejar cualquier conversación sobre su futuro en segundo plano mientras Toluca disputaba sus últimos compromisos, incluido el duelo ante León y la final de la Leagues Cup frente a Monterrey.

“La realidad es que han llegado ofertas importantes por Helinho. Helinho está muy contento en el club y lo que acordamos fue, le pedimos personalmente, que se concentrara en el partido del miércoles contra León y en la final de ayer”.

El atacante respondió dentro de la cancha. El brasileño marcó el segundo gol en la victoria 2-0 sobre Monterrey en la final de la Leagues Cup, apareciendo al minuto 70 para sentenciar el encuentro y ayudar a los Diablos a conquistar su sexto título de esta etapa bajo el mando de Antonio Mohamed.

“La verdad que dio unos juegazos. La idea es que se quede. Lo vamos a renovar, pero la realidad es que es un jugador muy atractivo en el mercado internacional y han llegado ofertas importantes”.

Desde 2025, Toluca conquistó el Clausura 2025, Campeón de Campeones 2024-25, Campeones Cup 2025, Apertura 2025, Concacaf Champions Cup 2026 y Leagues Cup 2026, con el brasileño formando parte de una plantilla que se acostumbró a disputar y ganar finales.

Por ahora, la postura del club es clara. La directiva considera que las propuestas recibidas todavía no son suficientes para desprenderse del futbolista y ya trabaja con la idea de extender su vínculo para mantener la base del equipo de cara a los próximos desafíos nacionales e internacionales. “Nada como para desprenderse de él. La idea es que se quede y él está con la ilusión de quedarse“.

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