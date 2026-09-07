Llaneros vs Deportes Tolima, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026 II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 5

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Llaneros y Deportes Tolima por la fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Llaneros vs Deportes Tolima, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora juega Llaneros vs Deportes Tolima y dónde ver en vivo hoy 7 de septiembre de 2026?

El partido válido por la quinta jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II que se llevará a cabo en el Estadio Bello Horizonte – Rey Pelé, dará inicio a partir de las seis de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las cinco de la tarde.

Alineaciones Llaneros vs Deportes Tolima: así salen a la fecha 5 de la Liga Betplay 2026 II

Llaneros: Roameth Romaña; Juan David Pertuz, Howell Mena, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Neider Ospina, Juan Castilla, Frank Castañeda; Jhon Vásquez, Luis Miranda y Yorleys Mena. DT: José Luis García.

Roameth Romaña; Juan David Pertuz, Howell Mena, Francisco Meza, Jhojan Escobar; Neider Ospina, Juan Castilla, Frank Castañeda; Jhon Vásquez, Luis Miranda y Yorleys Mena. Tolima: Neto Volpi; Juan José Mera, Jan Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández; Sebastián Guzmán, Homer Martínez; Luis Sánchez, Edwar López, Kelvin Flórez y Adrián Parra. DT: Sebastián Oliveros.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 5 de Liga Betplay 2026?

El favoritismo para el partido entre Llaneros y Deportes Tolima le pertenece al conjunto visitante. Los dirigidos por Sebastián Oliveros viene experimentando uno de los mejores arranques de temporada y ya marchan terceros en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Solo registran una derrota en lo que va de este segundo semestre.

Por su parte, los de ‘La Media Colombia’ también venían llevando a cabo un gran arranque de temporada. Sin embargo, en los últimos partidos se han mostrado un poco más vulnerables. Llaneros es sexto en la clasificación con 11 puntos en siete partidos jugados.

Te puede interesar: