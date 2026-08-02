¡Debut de película! Tim Payne marca un golazo con Olimpia y desata la locura en Paraguay

El lateral de Nueva Zelanda, convertido en fenómeno digital durante el Mundial 2026, anotó en su debut con el club paraguayo

Tim Payne marcó su primer gol con el Olimpia | Imago7

Tim Payne marcó su primer gol con Olimpia de Paraguay durante la victoria 5-0 sobre Rubio Ñu, correspondiente a la tercera jornada del torneo Clausura 2026. El lateral neozelandés ingresó desde el banco de suplentes y cerró el marcador con un remate desde fuera del área en el estadio Defensores del Chaco.

El defensor de 32 años entró al minuto 69 en sustitución de Raúl Cáceres y utilizó el dorsal número 4. Olimpia ya tenía una ventaja amplia cuando Pablo “Vitamina” Sánchez decidió darle sus primeros minutos oficiales con el equipo, después de su incorporación procedente del Wellington Phoenix.

Payne inició la acción de su anotación con una conducción en campo propio. El lateral avanzó, abrió el balón hacia Franco Alfonso por el sector derecho y continuó su recorrido hacia la frontal del área para recibir la devolución.

Desde la medialuna, el neozelandés remató con la pierna derecha y el balón tuvo un ligero desvío en Brian Blasi antes de entrar cerca del ángulo superior. El gol llegó alrededor del minuto 82 y estableció el 5-0 definitivo para el conjunto local.

⚽️¡QUÉ GOLAZO! Tim Payne debutó con la camiseta franjeada y en pocos minutos marcó este golazo.



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Braian Romero había abierto el marcador durante el primer tiempo y Eduardo Delmás amplió la diferencia antes del descanso. Bernardo Romeo Benítez hizo el tercero en el comienzo del complemento, mientras Fernando Cardozo anotó el cuarto al minuto 71.

El resultado representó la primera victoria de Olimpia en el Clausura 2026, después de comenzar el torneo con derrotas frente a Libertad y Nacional. Rubio Ñu terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Cristian Núñez durante los minutos finales.

Payne adquirió notoriedad internacional antes del Mundial 2026 por una campaña impulsada en redes sociales para aumentar los seguidores del jugador con menor audiencia digital entre los participantes. Su cuenta de Instagram pasó de aproximadamente cuatro mil seguidores a superar los cinco millones antes de que disputara tres partidos con Nueva Zelanda en la Copa del Mundo.

✅️ GOLAZO MUNDIAL EN SU DEBUT.



¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚, 𝐓𝐢𝐦! 4️⃣🇳🇿



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✅️ A WORLD-CLASS WONDER GOAL ON HIS DEBUT.



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Tras el torneo, el lateral dejó al Wellington Phoenix, club con el que registró 149 encuentros durante siete años, y aceptó la propuesta de Olimpia. El equipo paraguayo continuará su actividad en el torneo local y también prepara su participación en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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