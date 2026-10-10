Vucetich ve una nueva cara de Tigres: “Hay una actitud diferente”

Vucetich destaca la evolución de Tigres tras vencer al Toluca y sumar su segunda victoria consecutiva en el Apertura 2026 de la Liga MX

Vuchetich alaba la reacción de Tigres | Imago 7

Tigres consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Apertura 2026 de la Liga MX tras vencer 3-2 al Toluca, resultado que lo acercó a la zona de clasificación. Después del encuentro, Víctor Manuel Vucetich señaló que el cambio de actitud de sus jugadores ha sido determinante para mejorar los resultados, aunque reconoció que el equipo todavía debe evolucionar partido a partido.

El técnico universitario explicó que el plantel ha comenzado a tomar conciencia de la situación que atraviesa.

“Yo creo que está cambiando mucho la actitud de los jugadores, se están dando cuenta de la situación que se está viviendo. Entonces, creo que el profesionalismo de los jugadores ha permitido, a lo mejor, intentar crecer partido tras partido”, expresó en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

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Vucetich añadió que el equipo busca encontrar un equilibrio colectivo que le permita mantener la progresión y traducirla en resultados durante el resto del campeonato.

“En ese deseo de superación, de crecer permanentemente, pues el equipo evolucionó de alguna manera, y creo que todos juntos estamos buscando una sintonía para encontrar un punto de equilibrio en todos nosotros que nos permita sacar los resultados”, señaló.

Vucetich prefiere ganar por mayor diferencia, pero destaca la respuesta de Tigres

Al ser cuestionado sobre si prefiere ganar partidos con una diferencia amplia de goles o administrar una ventaja, el entrenador dejó clara su postura. Sin embargo, reconoció que cada encuentro presenta circunstancias distintas y destacó la manera en que sus dirigidos aprovecharon las oportunidades frente al Toluca.

“No, preferimos 3-0, 4-0, pero el partido se da en diferentes formas, ¿no? Depende mucho de cómo salgan los jugadores, depende mucho de las actitudes, depende mucho de muchas circunstancias”, explicó.

El estratega también consideró que la respuesta de Tigres desde los primeros minutos reflejó la intención del equipo de demostrar sus capacidades y conseguir la victoria ante el conjunto mexiquense.

“Hoy supimos capitalizar muy bien las oportunidades, el equipo salió muy decidido, se generan en los primeros minutos varias oportunidades de gol. Esto se notaba que el equipo quería demostrarse a sí mismo, y el equipo se demostró a sí mismo que tiene condiciones para poder obtener el resultado”, afirmó.

Tigres busca consolidar su mejoría en el Apertura 2026

Vucetich también destacó el esfuerzo de sus futbolistas y la importancia de vencer a un Toluca que llegó al encuentro como líder del torneo. No obstante, aclaró que el resultado debe acompañarse de una evolución en el funcionamiento colectivo.

“Resaltar, primero, el esfuerzo de los jugadores, la actitud que tuvieron, la importancia que daba el partido ante un equipo como Toluca, que es el líder, en fin, y que trae un plantel muy completo. Entonces, creo que el resultado es muy bueno por esa parte, la necesidad que teníamos de ganar”, comentó.

El técnico también se refirió a la participación de Emiliano y Memo, dos elementos que, de acuerdo con sus declaraciones, han contribuido al equipo.

“El funcionamiento va poco a poco tratando de mejorar. Creo que partido tras partido hemos venido creciendo. Hoy se tuvo la oportunidad de empezar con Emiliano y con Memo. Creo que son dos elementos que nos han venido a reforzar. Entonces, creo que ese es un camino correcto”, agregó.

Con el triunfo ante Toluca, Tigres llegó a 13 puntos y quedó a dos del Puebla, que ocupa el octavo puesto de la clasificación. Vucetich suma 12 unidades de 21 posibles en los siete partidos que ha dirigido desde su llegada al banquillo.

El equipo universitario descansará sábado y domingo antes de retomar los entrenamientos el lunes, con la mira puesta en la jornada 12, cuando visitará a Chivas de Guadalajara el sábado 17 de octubre.