¿Cómo quedaron los colombianos este viernes 7 de agosto en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

Más de 20 medallas para Colombia en los Juegos Centroamericanos 2026 gracias al éxito en halterofilia y E-Sports.

Yeison López, atleta colombiano | Foto: Comité Olímpico Colombiano

En el penúltimo día de actividad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la delegación colombiana brilló con varias medallas a lo largo de la jornada, consolidando así su segundo lugar en el medallero general. Vale la pena mencionar que ese puesto ya lo tiene asegurado el país, pues solo México supera a los nuestros.

Medallas de oro para Colombia hoy, 7 de agosto de 2026

Gustavo Sánchez y Emily Minante | Natación artística.

Equipo de Colombia | E-Sports.

Equipo masculino de Colombia | Squash.

Julieth Rodríguez (X2) | Halterofilia.

Yeison López (X2) | Halterofilia.

Mari Sánchez (X2) | Halterofilia.

Equipo masculino de Colombia| E-Sports.

Yeinny Geles | Halterofilia.

Medallas de plata para Colombia hoy, 7 de agosto de 2026

Sara Castañeda y Melisa Ceballos | Natación artística.

Equipo femenino de Colombia | Natación artística.

Diexe Molina y Tatiana Muñoz | Canotaje.

Equipo femenino de Colombia | Canotaje.

Ana Izaza y Juliana Lozada | Tenis de mesa.

Yeinny Geles | Halterofilia.

Equipo Mixto de Colombia | Natación artística.

Simón Ortiz | Vela.

Equipo femenino de Colombia | Voleibol.

Equipo femenino de Colombia | Atletismo.

Medallas de bronce para Colombia hoy, 7 de agosto de 2026

Diexe Molina | Canotaje.

Ana Sofía Bermúdez | Vela.

Equipo femenino de Colombia | Canotaje.

Emmanuel Otalvaro | Tenis de mesa.

¿Cuántas medallas ganaron los colombianos hoy en los Juegos Centroamericanos?

Fueron más de 20 medallas las que lograron los colombianos este viernes 7 de agosto, a falta de la definición nocturna de otros deportes. Disciplinas como el levantamiento de pesas, el canotaje, squash, natación artística y hasta los E-Sports le sonrieron a los deportistas ‘Cafeteros’.

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports se establece como la mejor opción para seguir todas las acciones de los Juegos Centroamericanos 2026. Este medio brinda una cobertura multiplataforma en sus canales de televisión, plataforma digital y canal de YouTube. Por otro lado, el canal oficial de la competición Centro Caribe Sports cuenta con todas las acciones en su canal de YouTube.

Para territorio local, República Dominicana. RTVD (Canal 4) es el canal oficial del evento. En Puerto Rico, la transmisión es mediante Telemundo. Y en territorio norteamericano, este evento continental podrán sintonizarse a través del canal oficial de la competición en sus redes sociales.

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