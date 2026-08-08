Los E-Sports, el squash y el levantamiento de pesas le dan más oros a Colombia en Santo Domingo 2026

Atletas colombianos ganaron oro en pesas, squash y E-Sports en Santo Domingo 2026. Las justas terminan oficialmente este sábado 8 de agosto.

Equipo de Colombia E-Sports | Centro Caribe Sports Channel

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 van llegando a su fin y en la jornada del viernes 7 de agosto varios deportes le dieron medallas de oro al país. Por ejemplo, los E-Sports, el squash y la halterofilia aumentaron las preseas doradas para el país en las últimas horas.

Jairo Urbina, Sergio Bautista, Juan Pablo Arcila, Jhon Guzmán y Víctor Durango obtuvieron el oro en el videojuego League of Legends, marcando un hito histórico para el país. Ese es uno de los juegos que hacen parte de las justas, venciendo a la República Dominicana por 2-0.

Eso sucedió como tal en esa disciplina, pero hay que decir que en otros deportes un poco más tradicionales por decirlo de alguna forma también los nuestros brillaron. Por ejemplo, Matías Knudsen, Miguel Angel Rodríguez y Juan Vargas, el equipo de squash ‘Cafetero’, se impuso a México en la final.

Más oros en el levantamiento de pesas

Horas atrás Yeison López, Mari Sánchez y Julieth Rodríguez se destacaron en el Arranque y Envión de los Centroamericanos. Ese fue el inicio de la gran actuación de los atletas en la halterofilia, ya que después Yeinny Geles conquistó un nuevo oro para nuestra delegación.

Así las cosas, los representantes ‘Cafeteros’ tuvieron actuaciones muy buenas, las cuales significaron más medallas en este penúltimo día. Vale la pena mencionar que este sábado 8 de agosto será la clausura de estas justas, las cuales marcan una pauta de cara a todo el ciclo olímpico.

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