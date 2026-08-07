Liverpool vs Monaco en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

Liverpool y Monaco jugarán un amistoso previo al inicio de la Premier League y la Ligue 1, ligas que iniciarán actividades este próximo 21 de agosto

¿Dónde ver en vivo online el Liverpool vs Monaco? | Claro Sports

Claro Sports trae para ti el amistoso internacional entre el Liverpool y Monaco, un partido con transmisión para gran parte de América Latina que reunirá a dos históricos del fútbol europeo en el mítico Estadio Anfield. El partido de este domingo 9 de agosto será una de las últimas pruebas de ambos clubes antes del inicio de la temporada 2026-2027 y tendrá un ingrediente especial: los dos equipos presentan nuevos proyectos desde el banquillo.

Liverpool llega a esta cita con dos triunfos y una derrota en su pretemporada. Los Reds superaron a Sunderland por 4-2 y a Wrexham por 1-0, pero después cayeron 3-1 ante Leeds United. El partido ante Monaco también marcará el debut de Andoni Iraola como técnico local en Anfield, tras su llegada en sustitución de Arne Slot. El español asumió las riendas de un plantel que sufrió bajas importantes en el mercado, con las salidas de Mohamed Salah, Andy Robertson e Ibrahima Konaté, aunque la directiva respondió con incorporaciones como Jeremy Jacquet y Víctor Muñoz. Además, Iraola afronta dudas en la defensa por las lesiones de Joe Gomez y Jacquet.

Monaco, por su parte, encara esta prueba con Filipe Luís como nuevo entrenador después de la salida de Sébastien Pocognoli. El conjunto del Principado permanece invicto en su preparación, con un empate ante Cercle Brugge y una victoria por 1-0 contra Getafe, gracias a un penal convertido por Paris Brunner. El club francés reforzó su plantilla con Eric Dier, Lukáš Hrádecký y Matthis Abline, pero también perdió a una de sus principales figuras con la salida de Maghnes Akliouche.

Liverpool vs Monaco: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

Liverpool y Monaco se verán las caras este domingo 9 de agosto en un atractivo amistoso de pretemporada que tendrá como escenario el mítico Estadio de Anfield, en uno de los partidos más interesantes de la preparación europea. El encuentro servirá como una última prueba de alto nivel para ambos clubes antes del arranque de sus respectivas ligas, con la Premier League y la Ligue 1 previstas para iniciar el próximo 21 de agosto.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua : 07:30 horas

: 07:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

08:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana : 09:30 horas

: 09:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

¿Dónde ver el Liverpool vs Monaco en vivo, el partido amistoso de clubes de 2026?

Liverpool y Monaco protagonizarán un nuevo capítulo de la pretemporada del fútbol europeo y en Claro Sports te llevamos toda la emoción de este encuentro con una cobertura de principio a fin. Nuestro equipo de expertos estará presente para acompañarte con el análisis de las principales jugadas, comentarios, estadísticas y las claves que permitirán entender lo que ocurra sobre el terreno de juego, además de todo el contexto alrededor de los protagonistas antes, durante y después del partido.

Sigue la transmisión en vivo online de Liverpool vs Monaco a través de Claro Sports desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. No te pierdas ningún detalle de este duelo de preparación y disfruta junto a nuestro equipo de expertos una cobertura con toda la información, el análisis y la emoción del fútbol europeo.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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