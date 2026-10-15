Bofo Bautista levanta la mano para dirigir a Chivas y recuerda su historia como ídolo rojiblanco

El exjugador rojiblanco reconoció que mantiene comunicación con la institución y espera tener una oportunidad para colaborar nuevamente con el Guadalajara

Bofo Bautista quiere sentarse en el banquillo de Chivas. Imago 7

Adolfo ‘El Bofo’ Bautista fue cuestionado sobre la posibilidad de que algún día pueda ocupar un cargo dentro del Guadalajara. Aunque dejó claro que no busca adelantarse a los procesos ni presentarse como candidato inmediato, sí reconoció que dirigir al Rebaño es uno de los objetivos que contempla para su nueva etapa en el fútbol.

“Sí tenemos comunicación, incluso cada evento que hay, gracias y se los agradezco, me invitan a cada evento y tengo ahí comunicación”, explicó el exjugador en un evento de leyendas del Guadalajara.

El Bofo añadió que espera encontrar una vía para volver a trabajar con el club: “A lo mejor no se ha dado por gente que está ahí abajo, que no quiere que entren jugadores, exjugadores, pero esperemos que en un futuro podamos colaborar con el equipo porque somos gente que queremos a la institución y queremos verla arriba”.

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Su intención también ha sido expresada anteriormente. En abril de 2025, Bautista señaló que uno de sus sueños era convertirse en entrenador de Chivas y ayudar al equipo a volver a ser campeón.

Ahora, con su preparación como director técnico terminada, el exfutbolista contempla comenzar el camino desde las categorías inferiores antes de pensar en el primer equipo. La idea, según sus propias palabras, es respetar los procesos, adquirir experiencia y esperar la oportunidad adecuada.

Al ser cuestionado sobre si ya había hablado directamente con la directiva acerca de esa posibilidad, Bautista recordó que en el pasado incluso estuvo cerca de convertirse en embajador del club.

“En su momento a lo mejor iba a ser embajador de Chivas, pero no estaba viviendo en Guadalajara y no se pudo, pero ahora ya que estoy viviendo en Guadalajara, esperemos que muy pronto se pueda dar”, comentó.

Los momentos que convirtieron al Bofo en ídolo de Chivas

La aspiración de Bautista tiene como antecedente una etapa en la que se convirtió en uno de los referentes más reconocidos de Chivas durante la primera década del siglo XXI. El propio Guadalajara destaca entre sus momentos más importantes el campeonato del Apertura 2006, sus actuaciones en la Copa Libertadores y su participación en la final continental de 2010.

Uno de los episodios que permanece en la memoria de la afición ocurrió en el Apertura 2006. Chivas derrotó a Toluca en la final y conquistó su undécimo título de Liga MX. Bautista marcó el gol del triunfo en el partido de vuelta disputado en el Nemesio Diez. El propio club recuerda que esa anotación forma parte de las cinco finales del futbol mexicano en las que el Bofo consiguió marcar.

Otro capítulo fundamental fue la Copa Libertadores 2005. Chivas derrotó 4-0 a Boca Juniors en el Estadio Jalisco, en los cuartos de final, y Bautista cerró aquella goleada con un disparo desde fuera del área al minuto 67. El club rojiblanco recuerda esa anotación como uno de los goles más importantes de aquella campaña internacional.

La serie contra Boca también quedó marcada por la polémica. En el partido de vuelta en La Bombonera, Bautista fue expulsado después de un enfrentamiento con jugadores locales y posteriormente tuvo que salir escoltado del estadio. Chivas terminó avanzando a las semifinales de la Copa Libertadores.

Su etapa rojiblanca también estuvo acompañada por una imagen particular. Bautista utilizó dorsales como el 58 y el 100, este último convertido en uno de los símbolos de su paso por el club. El número 100 incluso se convirtió en parte de la identidad que acompañó al exfutbolista durante su etapa con el Guadalajara.