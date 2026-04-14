¿Vuelve el ’10’? James Rodríguez reaparecería tras no jugar por varias semanas

El regreso del colombiano está cada vez más cerca: podría reaparecer con Minnesota United en la US Open Cup luego de varias semanas de ausencia.

James Rodríguez en la MLS | David Berding/Getty Images/AFP.

Buenas noticias llegan desde Estados Unidos para Minnesota United y sobretodo, para la Selección Colombia. Todo apunta a que James Rodríguez está listo para regresar a la competencia oficial luego de superar el problema de salud que lo mantuvo alejado de las canchas durante las últimas semanas. El ‘10’ colombiano podría reaparecer en el debut de su equipo en la US Open Cup.

Este martes, los ‘Loons’ se medirán frente a Sacramento Republic FC por los dieciseisavos de final de la US Open Cup, un torneo que reúne a clubes tanto de la MLS como del USL Championship. Para este compromiso, se espera que James esté a disposición del entrenador Cameron Knowles, quien podría darle minutos en su regreso oficial.

Rotaciones en Minnesota United

De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, Minnesota presentará una nómina con varias modificaciones respecto al último partido por liga, en el que venció 1-2 a San Diego FC. La idea del cuerpo técnico sería rotar la plantilla y darle rodaje a jugadores que habitualmente no son titulares en la MLS, lo que abriría la puerta para el regreso progresivo del colombiano.

El periodista Andy Greder informó que el equipo realizará una “rotación considerable” y que James Rodríguez estará disponible tras adelantar su proceso de recuperación. Además, se prevé que el arquero Alec Smir sea titular en este compromiso copero.

Un regreso esperado tras su problema de salud

Cabe recordar que James apenas ha disputado 39 minutos con Minnesota United desde su llegada. Su última aparición fue el pasado 22 de marzo frente a Seattle Sounders FC. Posteriormente, el volante viajó para unirse a la Selección Colombia en la fecha FIFA, donde sufrió el inconveniente de salud que lo dejó hospitalizado durante tres días.

Desde entonces, el mediocampista cucuteño se ha enfocado en su recuperación, generando expectativa entre los aficionados por su regreso a las canchas.

Alternativa en caso de no jugar

En caso de que finalmente no sume minutos en este duelo de la US Open Cup, el regreso de James podría darse el próximo sábado 18 de abril, cuando Minnesota United reciba a Los Angeles FC por una nueva jornada de la MLS.

La expectativa es alta, no solo por lo que representa el colombiano para su club, sino también pensando en lo que pueda aportar nuevamente a la Selección Colombia en futuras convocatorias.

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