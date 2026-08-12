Walmer Pacheco cambia la cancha por las calles de Pereira: “Hay gente bajo los escombros”

El jugador del Deportivo Pereira recorrió las zonas afectadas por el terremoto y lanzó un conmovedor llamado: “Hay gente aún bajo los escombros”.

Walmer Pacheco ayudando por el terremoto | Reuters/ Pereira Oficial.

El Deportivo Pereira ya se encuentra en la capital risaraldense luego de que fueran atendidas sus peticiones de regresar desde Barranquilla, donde se encontraba concentrado, tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias poblaciones del occidente del país y el Eje Cafetero. El plantel pereirano fue testigo directo de los estragos provocados por la emergencia, que deja un balance preliminar de más de 200 personas fallecidas y cerca de 1.600 heridas, cifras que podrían aumentar con el paso de las horas.

Uno de los jugadores que alzó la voz para solicitar a la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) el regreso a Pereira fue el defensor atlanticense Walmer Pacheco. Desde el hotel de concentración en Barranquilla, donde la delegación recibió las noticias de la tragedia, el futbolista explicó que la prioridad del equipo era estar junto a sus familias y que no querían disputar el compromiso en medio de la emergencia.

La petición fue atendida y jugadores, cuerpo técnico y demás integrantes del staff del conjunto ‘Matecaña’ emprendieron el regreso a Pereira durante la noche del lunes. Una vez en la ciudad, varios integrantes de la plantilla pudieron reencontrarse con sus familiares y verificar personalmente su estado tras el terremoto.

Uno de los más activos en redes sociales después de su llegada fue precisamente Walmer Pacheco, quien primero comprobó que sus familiares se encontraban bien y posteriormente salió a las calles para mostrar parte de la situación que se vivía en la capital risaraldense. El futbolista realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram.

💪⚽ Después de un largo viaje, nuestro capitán Walmer Pacheco se puso la 10 y vino a ayudar luego del terremoto registrado en Pereira.



📸Francisco González. pic.twitter.com/rFwUGWUKmV — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) August 12, 2026

Durante el recorrido, el jugador mostró imágenes de edificaciones colapsadas, remoción de escombros y labores de rescate en una de las zonas afectadas. Pacheco llegó hasta el sector conocido como Parque La Libertad, desde donde informó a sus seguidores sobre las necesidades que se presentaban en medio de la emergencia.

El llamado de Walmer Pacheco desde la zona afectada

En medio de la transmisión, el defensor del Deportivo Pereira hizo un llamado a la comunidad para conseguir elementos necesarios para las labores de atención. Entre ellos, mencionó la necesidad de guantes y tapabocas, implementos que, según explicó, eran requeridos en gran cantidad por quienes participaban en las labores de ayuda.

Sin embargo, una de sus frases generó especial conmoción entre quienes seguían la transmisión. Mientras se desarrollaban las labores de búsqueda y rescate, Pacheco advirtió sobre la gravedad de la situación y pronunció una frase que reflejó la magnitud de la tragedia: “Hay gente aún bajo los escombros”.

Así, mientras el fútbol colombiano permanece atento a las decisiones que se tomen alrededor de la competencia, el Deportivo Pereira regresó a casa en medio de una emergencia que golpeó especialmente a su región. Para el plantel ‘Matecaña’, la prioridad dejó de ser el terreno de juego y pasó a ser el bienestar de sus familias y de las comunidades afectadas por el terremoto.

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