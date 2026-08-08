El último partido de Messi que vio su padre Jorge antes de morir: el video que conmueve a los fans

La emotiva escena de Jorge Messi en las tribunas del Inter Miami junto a su hijo Lionel quedó y ahora cobra un significado especial tras la muerte del padre del astro argentino

Jorge Messi fue una figura fundamental en la carrera de Leo | Reuters

El recuerdo de la última vez que Jorge Messi vio jugar a Lionel Messi con el Inter Miami tomó un significado especial tras conocerse la muerte del padre del futbolista argentino. Las imágenes muestran a Jorge Messi siguiendo de cerca la actuación de su hijo con el conjunto de la MLS, en uno de esos momentos familiares que ahora son recordados con especial emoción por los aficionados.

El emotivo recuerdo de Jorge Messi en las tribunas del Inter Miami

Jorge Messi fue una figura fundamental en la carrera de Lionel Messi y durante años estuvo cerca de su trayectoria profesional. El video de la última vez que acompañó al capitán del Inter Miami en un partido se volvió especialmente emotivo, pues permite recordar al padre de Messi apoyando a su hijo desde las tribunas antes de su fallecimiento. Lee la nota completa AQUÍ.

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