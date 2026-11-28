El delantero mexicano afronta uno de los clásicos del futbol portugués, con un Porto invicto que busca ampliar su ventaja sobre los Leones

¿Cuándo juega Santiago Gimenez con el Porto? | Claro Sports.

El Porto de Santiago Gimenez afrontará uno de sus compromisos más importantes de la temporada 2026-2027, cuando reciba al Sporting CP en el Estadio do Dragao, en un enfrentamiento correspondiente a la jornada 12 de la Liga de Portugal. Los Dragones buscarán prolongar su paso perfecto en el campeonato, mientras que los Leones intentarán reducir la distancia en la clasificación.

El conjunto dirigido por Francesco Farioli ocupa el primer lugar con 33 puntos, producto de 11 victorias en el mismo número de partidos, con 27 goles a favor y apenas cinco en contra. Por su parte, el Sporting llega en la tercera posición con 24 unidades, nueve menos que su rival.

En lo referente a sus últimos partidos en la Primeira Liga el Porto rescató su paso perfecto con su victoria 1-2 sobre Guimaraes (con goles de Borja Sainz y Martim Fernándes), mientras que Sporting Clube de Portugal venció 1-0 al Moreirense con el tanto de Luis Javier Suárez.

El encuentro también representa una nueva oportunidad para Gimenez, quien fue titular en la reciente victoria del Porto por 1-0 sobre el Feyenoord en la Champions League, donde disputó 60 minutos.

¿Cuándo y a qué hora juega Santiago Gimenez en la jornada 12 de la Liga de Portugal 2026?

El partido que enfrentará a dos candidatos al campeonato, con el liderato de los Dragones en juego y la posibilidad de que el Sporting recorte diferencias dará inicio este domingo 29 de noviembre de 2026, a las 14:30 horas, tiempo del centro de México. A continuación, otros horarios:

Centroamérica: 14:30 horas

14:30 horas Colombia: 15:30 horas

15:30 horas Argentina: 17:30 horas

17:30 horas Estados Unidos (ET): 16:30 horas.

16:30 horas. Estados Unidos (PT): 13:00 horas.

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¿Quién transmite en vivo el partido del Porto y dónde ver a Santiago Gimenez en la Liga de Portugal?

La afición mexicana podrá seguir el Porto vs Sporting CP en vivo a través de Claro Sports Premium, mediante la membresía del canal oficial de Claro Sports en YouTube. La transmisión permitirá seguir el desempeño de Santiago Gimenez en uno de los partidos más importantes del fútbol portugués. Además, en clarosports.com estarán disponibles el minuto a minuto, las alineaciones, los goles, el resultado y las acciones más importantes del encuentro.

Antecedentes del Porto vs Sporting CP en la Liga de Portugal

El historial reciente entre ambos equipos refleja una rivalidad con marcadores ajustados. En sus últimos cinco enfrentamientos oficiales se registraron tres empates y una victoria para cada equipo, considerando compromisos de la Liga de Portugal y la Copa de Portugal. El antecedente más reciente en el campeonato terminó con un empate 1-1, mientras que el Porto acumula tres encuentros oficiales consecutivos sin derrotar al Sporting.

Últimos cinco enfrentamientos entre Porto y Sporting CP:

22 de abril de 2026: Porto 0-0 Sporting CP | Copa de Portugal.

Porto 0-0 Sporting CP | Copa de Portugal. 3 de marzo de 2026: Sporting CP 1-0 Porto | Copa de Portugal.

Sporting CP 1-0 Porto | Copa de Portugal. 9 de febrero de 2026: Porto 1-1 Sporting CP | Liga de Portugal.

Porto 1-1 Sporting CP | Liga de Portugal. 30 de agosto de 2025: Sporting CP 1-2 Porto | Liga de Portugal.

Sporting CP 1-2 Porto | Liga de Portugal. 7 de febrero de 2025: Porto 1-1 Sporting CP | Liga de Portugal.

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 12 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

De acuerdo con la página especializada caliente.mx, el Porto es favorito para quedarse con la victoria luego de tener un momio de -110, el empate ofrece uno de +245 y el triunfo del Sporting CP tiene uno de +300. De esta manera, si apuestas mil pesos ganarías:

Porto: $1,910.

$1,910. Empate: $3,450.

$3,450. Sporting CP: $4,000.

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