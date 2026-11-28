Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este viernes 27 de noviembre.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

El Canal Caracol sigue marcando la parada en cada noche. Su espacio estelar de ‘Yo Me Llamo’, cada vez más cerca de la definición final, sigue acaparando miradas con más del doble dígito de porcentaje según el último escalafón emitido por el CNC. En cuanto a RCN, el espacio de ‘MasterChef Celebrity’ al menos firmó su retorno al top 5.

A través de Claro Sports, consulte cómo quedó el último rating de este viernes:

Rating en Colombia del 27 de noviembre de 2026, según CNC

Yo Me Llamo – Caracol TV – 13.56% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 9.76% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 9.18% ¿En Qué Lío Me Metí? – Caracol TV – 8.52% MasterChef Celebrity – RCN TV – 6.96% Ciudad Lejana – Caracol TV – 6.46% Alas Rotas – Caracol TV – 5.36% Destinos Cruzados – Caracol TV – 5.32% Ana de Nadie – RCN TV – 5.09% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 5.02%

Programación de fútbol para este sábado, 28 de noviembre de 2026

9:30 a.m. | Hamburgo vs Bayern Munich | Bundesliga.

10:00 a.m. | Manchester United vs Brentford | Premier League.

12:30 m. | Elche vs Atlético de Madrid | LaLiga.

2:45 p.m. | Inter de Milán vs Genoa | Serie A.

2:45 p.m. | PSG vs Lorient | Ligue 1.

3:00 p.m. | Palmeiras vs Estudiantes de La Plata | Final de Copa Libertadores.

3:00 p.m. | Real Madrid vs Alavés | LaLiga.

4:30 p.m. | Deportes Quindío vs Boca Juniors de Cali | Final del Torneo BetPlay.

7:30 p.m. | Santa Fe vs Atlético Nacional | Liga BetPlay.

8:00 p.m. | Instituto vs River Plate | Liga Argentina.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Varias empresas hacen el estudio de consumo de productos televisivos, pero ninguno es tan fiable como el del Centro Nacional de Consultoría (CNC), que hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real. Allí se determina cuál es la preferencia de la mayoría de televidentes en el país. El rating se estipula bajo porcentajes, relacionados con la acción de cambiar o no el programa. Si hace lo propio, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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