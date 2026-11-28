El alcalde de Barranquilla viajó a Montevideo para adelantar negociaciones que permitan elegir a la ciudad del Atlántico como sede de la final de la Copa Libertadores 2027

Estadio Metropolitano Final Sudamericana/ Reuters.

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, rebautizado como “Supermetro” luego de la remodelación que amplió su capacidad a más de 60.000 espectadores, nuevos camerinos, accesos, zonas de hospitality y una cinta led que rodea el techo del escenario, sigue recibiendo buenos comentarios, luego de que fuera la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026 en donde Boca Juniors levantó su tercer título ante Atlético Mineiro de Brasil.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, fue invitado por las autoridades del fútbol sudamericano a la ciudad de Montevideo, Uruguay, para presenciar la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, que se jugará en el estadio Centenario. Allí, presuntamente también se le entregaría la sede a la capital del Atlántico de la final del 2027, sede que aún no ha sido confirmada.

🇨🇴😍• Todos los elogios al alcalde, Alejandro Char y a la ciudad de Barranquilla, después del evento de la final de la Copa Sudamericana, ha generado emociones y grandes momentos que vivieron los extranjeros en la ciudad. Se viene la final de la Copa Libertadores ⏳🏟️ https://t.co/zGkQHCNyRq — Mi Corazón Es Rojiblanco (@mi_rojiblanco) November 28, 2026

Char estuvo en la cena organizada por la Conmebol en la noche antes de la Gran Final y se cruzó con el presidente de Uruguay, Ignacio Alonso Labat, y el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Este último fue uno de los que destacó la labor del mandatario de los barranquilleros y resaltó los comentarios positivos que ha recibido por el nuevo estadio: “Me dijeron que el estadio, espectacular. Organizamos algo y ahí vamos viendo”.

Barranquilla, la gran ganadora en la final de la Copa Sudamericana 2026

Final Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla | REUTERS

A su llegada a Montevideo, donde se juega la final del torno de clubes más importantes de la Conmebol, Alejandro Char publicó un video en sus redes sociales en donde deja en firme su intención de llevar más partidos de finales de los torneos sudamericanos a Barranquilla:



“Estamos felices de estar acá porque para Barranquilla nada es suficiente. Queremos más glorias, más alegrías. Venimos a saludar a las autoridades del fútbol internacional y a compartir con los presidentes de las federaciones. Barranquilla tiene que estar aquí. Acabamos de terminar la Copa Sudamericana y el consenso de todos es que Barranquilla se sobró. Así que vamos por más, seguimos soñando”, dijo el mandatario.

Las estimaciones indican que hubo un impacto económico de 60 millones de dólares en la ciudad, además de la generación de al menos 9.000 puestos de empleo y una ocupación hotelera del 100%. La encuesta de Turismo Receptivo del Distrito indicó que los visitantes gastaron en promedio 5.3 millones de pesos colombianos y estuvieron en la ciudad alrededor de 3 noches.

Además, el 75,3% de las personas que visitaron Barranquilla entre el 17 y el 21 de noviembre fueron extranjeros, siendo Argentina el país de donde más provenían los visitantes. Entre los lugares favoritos de los turistas se destacaron el Malecón del Río, la playa de Puerto Mocho y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín. El distrito también reportó un importante aumento en las búsquedas de Barranquilla en Google, especialmente en los ítems relacionados con hoteles, vuelos y planes turísticos.

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