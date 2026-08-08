Joaquín Niemann sostiene el liderato y va por la corona del LIV Golf Nueva York

El chileno mantuvo el primer lugar del LIV Golf Nueva York tras la tercera ronda y buscará el título con dos golpes de ventaja sobre Harold Varner III

Joaquín Niemann resistió su jornada más complicada de la semana y conservó el liderato en solitario del LIV Golf Nueva York después de la tercera ronda, por lo que llegará a los últimos 18 hoyos con la posibilidad de completar una victoria de principio a fin en el Trump National Golf Club Bedminster. El chileno cerró el sábado con 199 golpes, 14 bajo par, y mantiene una ventaja de dos impactos sobre Harold Varner III.

El panorama cambió respecto a las primeras dos jornadas, cuando Niemann había construido una diferencia de cinco golpes después de firmar tarjetas de 64 y 65. Su tercera vuelta terminó en 70 impactos, uno bajo par, suficiente para seguir en lo más alto pese al avance de sus perseguidores y a un inicio que amenazó con cambiar el desarrollo del torneo.

Niemann supera un arranque complicado y conserva la cima

El jugador de Torque GC necesitó más golpes que las rondas anteriores | Reuters

El principal problema llegó inmediatamente. Niemann comenzó con doble bogey en el hoyo 1, su primer tropiezo de la semana después de completar los primeros 36 hoyos sin bogeys. Más adelante respondió con birdie en el 3, pero perdió otro golpe en el 4 y tuvo que reconstruir su vuelta para evitar que la ventaja desapareciera demasiado pronto.

La reacción apareció antes de completar los primeros nueve hoyos. El capitán de Torque GC consiguió birdies en el 7 y el 8, aunque un bogey en el 9 volvió a complicar su tarjeta. En la segunda mitad encontró nuevamente oportunidades y descontó golpes en los hoyos 12 y 15 para conseguir que una ronda accidentada terminara todavía por debajo del par.

La jornada también tuvo una interrupción por condiciones meteorológicas. La suspensión se prolongó alrededor de 40 minutos, un elemento adicional en un día en el que Niemann tuvo que manejar un escenario distinto al de sus primeras dos vueltas. El chileno reconoció posteriormente que el comienzo había sido frustrante, aunque destacó su capacidad para recomponerse durante el recorrido.

Mientras Niemann intentaba limitar los daños, Harold Varner III protagonizó el movimiento más importante entre los contendientes. El estadounidense entregó una tarjeta de 65 golpes, seis bajo par, para colocarse segundo con -12 y reducir a dos impactos la diferencia con el líder antes de la ronda definitiva.

Lee Westwood tampoco quedó fuera de la pelea. El inglés firmó 69 golpes y llegó a 10 bajo par, cuatro detrás de Niemann, mientras Tom McKibbin aparece cuarto con -7. Sergio García perdió terreno después de una ronda de 72 y quedó quinto con -6, a ocho golpes del chileno.

Torque también lidera y Niemann busca otro título en LIV Golf

El domingo tendrá además un doble objetivo para el chileno. Torque GC se mantiene en la primera posición de la clasificación por equipos con uno bajo par, pese a las vueltas de 76 golpes de Sebastián Muñoz y Carlos Ortiz. Legion XIII aparece segundo con +1 y Majesticks GC ocupa la tercera plaza con +5.

Para Niemann, el escenario individual representa la oportunidad de agregar otro campeonato en la temporada. Una victoria en Bedminster sería su segundo título del año después del conseguido en Corea del Sur en mayo y el noveno desde su llegada a LIV Golf. El premio para el ganador individual del torneo asciende a cuatro millones de dólares.

La definición de Nueva York también coincide con otro punto importante del campeonato general. Jon Rahm, líder de la clasificación de la temporada, terminó la tercera ronda empatado en el puesto 32 con +3, mientras Bryson DeChambeau, el único jugador que todavía puede alcanzarlo matemáticamente, aparece en el lugar 41 con +7. Rahm aseguraría el campeonato si DeChambeau finaliza undécimo o peor, independientemente de la posición del español.

Niemann, sin embargo, tendrá su propia batalla al frente del tablero. Después de tres rondas conserva dos golpes sobre Varner III y cuatro respecto a Westwood, una ventaja que todavía le permite depender de su resultado. Luego de dominar jueves y viernes y resistir el momento más difícil el sábado, el chileno llegará al domingo con la posibilidad de cerrar el trabajo y levantar la corona del LIV Golf Nueva York.

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