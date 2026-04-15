James vuelve contra todo: titular tras días de incertidumbre

Luego de superar problemas de salud, James Rodríguez vuelve a jugar con Minnesota United, siendo inicialista en su camino hacia el Mundial 2026.

James Rodríguez volvió a jugar | @MNUFC.

El mediocampista colombiano James Rodríguez volvió a la acción con Minnesota United y pone fin a los rumores sobre su estado físico y sus ausencias en los últimos compromisos del equipo en la MLS. El ‘10’ cafetero reaparece en un momento clave de la temporada, tras varias semanas fuera de competencia.

Titular en la US Open Cup

Luego de no ser tenido en cuenta para el duelo ante San Diego FC por la MLS, el volante fue titular en el partido de la US Open Cup frente a Sacramento Republic. Esta será una oportunidad importante para que el colombiano recupere ritmo competitivo y sume minutos de calidad en el fútbol estadounidense.

Fin de los rumores y regreso tras 23 días

La reaparición de James llega tras 23 días sin actividad oficial con Minnesota United. Su último partido había sido el 22 de marzo ante Seattle Sounders FC, en un empate sin goles donde ingresó en el segundo tiempo. Posteriormente, también estuvo presente con la Colombia national football team el 29 de marzo ante Francia, antes de presentar un cuadro de deshidratación que lo llevó incluso a ser hospitalizado.

Para este encuentro, el club estadounidense ha contemplado a James en una posición más adelantada, incluso como centrodelantero. Sin embargo, por sus características técnicas, el cucuteño de 34 años también puede retroceder unos metros para organizar el juego y generar opciones de gol para sus compañeros.

Camino hacia el Mundial 2026

Este regreso no solo marca su retorno a la competencia, sino que también se interpreta como un paso importante en su preparación hacia la recta final del ciclo rumbo al Mundial 2026. James busca continuidad, ritmo y protagonismo para mantenerse como pieza clave en la selección.

Con su vuelta a la titularidad, James Rodríguez inicia una nueva etapa en la que necesitará regularidad para consolidarse nuevamente en el alto nivel. Minnesota United espera que su presencia sea determinante en el tramo decisivo de la temporada.

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