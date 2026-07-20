Fernando Lesme y un problema legal que lo complica en Herediano

Un fichaje que todavía no tiene la oportunidad de jugar.

Fernando Lesme, fichaje de Herediano | @csherediano1921

La llegada de Fernando Lesme al Herediano se vio frenada por un inesperado conflicto legal que le impide ser inscrito con el conjunto florense. El delantero paraguayo denunció que un club de la Liga de Expansión de México reclama sus derechos deportivos con un contrato que, según asegura, contiene una firma falsificada, por lo que advirtió que llevará el caso hasta las últimas consecuencias.

El atacante explicó que, tras cerrar su etapa con Municipal Liberia, llegó a Herediano convencido de que era agente libre. Sin embargo, durante el proceso de inscripción surgió el reclamo de Piratas FC de Veracruz, institución que sostiene que Lesme mantiene un vínculo contractual vigente. “Cuando llegué al Herediano presenté mi finiquito con Liberia y resulta que tengo un contrato con Piratas FC, un equipo que ni siquiera sabía que existía. Me quedé sorprendido”, relató el futbolista en un informe realizado por La Nación.

Según Lesme, el club mexicano le hizo llegar la documentación en la que basa su reclamo y fue allí donde detectó las supuestas irregularidades. El paraguayo sostiene que nunca firmó ese contrato y que la firma utilizada corresponde a un documento antiguo. “Me enviaron los supuestos contratos y ahí aparece una firma falsa; es una firma antigua”, afirmó.

La aparición de Piratas FC

El delantero también aseguró que Piratas FC intentó convencerlo de renovar su vínculo, pero negó haber aceptado esa propuesta. Por ello, considera que la situación responde a un intento de presionarlo tras haber decidido continuar su carrera lejos del fútbol mexicano. “Ellos me enviaron un documento para que lo firmara, pero nunca se los devolví firmado. Copiaron y pegaron una firma antigua mía. Tengo las pruebas y estoy asesorado por abogados”, señaló.

A pesar del problema administrativo, Lesme afirmó sentirse confiado en que la resolución será favorable. Incluso adelantó que, si no recibe su libertad deportiva, iniciará acciones legales contra el club mexicano. “Estoy tranquilo porque tengo todas las de ganar. Cuento con las pruebas de que no he firmado nada con nadie y de que llegué libre al Herediano por dos años”, expresó.

El atacante lamentó que toda esta situación llegue justo cuando había dejado atrás una rotura parcial del tendón rotuliano de la rodilla derecha, lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante cuatro meses. De hecho, aseguró que realizó una buena pretemporada con Herediano y estaba ilusionado con debutar en el fútbol costarricense.

Además de denunciar la presunta falsificación de su firma, Lesme afirmó que existen inconsistencias en la documentación presentada por Piratas FC, como una fecha de vencimiento de contrato que considera inválida y diferencias respecto a la finalización de su vínculo con Celaya, club al que pertenecía anteriormente.

“No sé cuál es el fin de ese equipo al querer dañarme la vida, literalmente, porque yo quiero jugar al fútbol. Es lo que amo y de esto depende mi carrera”, manifestó el paraguayo, quien espera resolver el conflicto lo antes posible para poder ponerse a disposición de Herediano.

Te puede interesar –